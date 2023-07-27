Организация «Города-сада» в Воронеже подорожала на 2,5 млн рублей

Начальная цена контракта на организацию фестиваля «Город-сад» в Воронеже выросла на 2,5 млн руб. по сравнению с прошлым годом: с 13,4 млн до 15,9 млн руб. Поиск подрядчика накануне объявил департамент природных ресурсов и экологии. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источником финансирования выступает областной бюджет. Торги пройдут в форме открытого конкурса, заявку на участие можно будет подать до 11 августа. Подведение итогов назначено на 16 августа. Специальная комиссия в первую очередь учтет выгодность предложений участников, во вторую — их квалификацию и опыт в оказании подобных услуг.

Победителю предстоит разработать программу фестиваля и его дизайн, а также привлечь не менее 30 участников по следующим направлениям: ландшафтный дизайн, флористика, арт-объекты, образовательная составляющая. Кроме того, к 18:00 1 сентября ему необходимо смонтировать все элементы флористического праздника, а в период с 9:00 4 сентября до 7:00 6 сентября — демонтировать их.

Практически бессменным организатором фестиваля ранее выступал предприниматель Виталий Пойманов. Он выполнял эту работу с 2016 года. Лишь в 2020 году, когда мероприятие проходило онлайн, его вела екатеринбургская компания «Ура-ивент».

В этом году «Город-сад» состоится в Центральном парке 2 и 3 сентября. У него будет три темы: Год педагога и наставника, 400-летие со дня рождения святителя Митрофана Воронежского, 100-летие со дня образования Воронежского заповедника.

Алина Морозова

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