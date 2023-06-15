Фестиваль «Город-сад» в Воронеже пройдет 2 и 3 сентября

XII воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» в 2023 году пройдет 2 и 3 сентября. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области. Фестиваль будет проходить в Центральном парке («Динамо»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В департаменте сообщили, что до 10 июля будут принимать заявки на участие в фестивале от специалистов в сфере ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористических студий, представителей агропромышленного комплекса.

«Основная тематика фестиваля, приурочена к Году педагога и наставника, 400-летию со дня рождения святителя Митрофана Воронежского, а также 100-летию со дня образования Воронежского заповедника»,— рассказали в департаменте.

В 2022 году фестиваль в Воронеже посетили свыше 55 тыс. человек. Его организация стоила 13,4 млн руб.

Сергей Калашников

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