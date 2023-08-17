«Ведомости»: Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае

Российский маркетплейс Wildberries планирует выйти на рынок Китая, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами онлайн-ритейлера. По словам собеседника издания, Wildberries уже начал переговоры с потенциальными партнерами.

«Ведомости» отмечают, что стремление Wildberries занять место на китайском рынке подтверждают и данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам. Российский маркетплейс уже зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.

Гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина объяснила, что регистрация товарного знака на территории страны подразумевает намерение компании выйти на ее рынок. Также целью регистрации, по ее словам, может быть стремление заблокировать возможность захвата товарного знака компании третьими лицами.

Wildberries является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров на российском рынке. По итогам 2022 года оборот от продаж товаров и услуг на маркетплейсе составил 1,67 трлн руб., что на 98% больше, чем годом ранее. В первом квартале текущего года оборот вырос на 100%, до 577,19 млрд руб.

До начала военной операции на Украине представительства Wildberries располагались в 18 странах мира, в частности в США, Великобритании, Германии и Франции. После марта 2022-го компания прекратила работу в странах, которые российские власти считают недружественными. Сейчас Wildberries представлена в Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Ранее сообщалось, что Wildberries подала заявки на регистрацию товарного знака в Сингапуре и Таиланде.

Подробнее о том, как российские компании ищут возможности для параллельного импорта в Центральной Азии,— в материале «Ъ».