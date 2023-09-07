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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 63 года главному исполнительному директору, председателю правления ПАО «НК "Роснефть"» Игорю Сечину

Игорь Сечин

Игорь Сечин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Сечин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный:

— Уважаемый Игорь Иванович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим руководством НК «Роснефть» заняла лидирующие позиции в стране и в мире, динамично развивается, обеспечивая энергетическую безопасность России, наполнение ее бюджета, реализацию экономических и социальных проектов. Ваши профессионализм, лидерские качества, способность глубоко видеть перспективы развития энергетического рынка и принимать стратегические решения высоко оцениваются и государством, и коллегами по отрасли. Желаю Вам дальнейших успехов, крепкого сибирского здоровья и счастья. Так держать!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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