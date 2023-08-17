В Уссурийске приступили к восстановлению прорванной дамбы

В Уссурийске начали восстанавливать дамбу, которую прорвало во время паводков из-за тайфуна «Ханун». Об этом сообщила сегодня, 17 августа, пресс-служба правительства региона.

«Подрядчик уже приступил к уборке мокрого грунта и, как только появится возможность проехать технике, вывезет его», — говорится в сообщении. Затем планируется расчистить котлован и установить очистные сооружения. Чачть конструкций дамбы придется строить заново, поскольку прежние «подорвало водой». Сроки завершения строительства дамбы не уточняются.

В пресс-релизе утверждается, что прорыв дамбы 12 августа произошел из-за «небывалого паводка», который на два метра превысил рекордные показатели. При этом дамба не была достроена. «Тот конструктив, те высоты, которые были сделаны, не выдержали, так как дамба не была возведена на проектные отметки, что были предусмотрены проектом. А задержки как раз и были вызваны непогодой, которая установилась в крае»,— заявил руководитель федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

15 августа управление СКР по Приморью сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений — нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Поводом послужил прорыв 12 августа дамбы в Уссурийске, после чего оказался затопленным микрорайон «Семь ветров».

«В 2022 году между юридическим лицом, осуществляющим деятельность по организации и контролю выполнения работ в сфере строительства, и подрядной организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству дамбы в районе улицы Раздольной в городе Уссурийске»,— информирует следствие. Строительство должно было быть завершено в июне текущего года, но срок сдачи объекта неоднократно переносился.

По информации прокуратуры Приморья, из-за прорыва дамбы были подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе ул. Раздольной.

По данным приморских СМИ, контракт на строительство объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе улицы Раздольная в г. Уссурийске» был заключен в марте прошлого года. Его стоимость — более 310 млн руб.

За несколько дней до прорыва дамбы главный инженер компании-подрядчика ООО «Спецдорстрой» Наталья Козина уверяла, что хотя дамба и недостроенная, она выполнит свою функцию и «речная вода не сможет пройти на сторону микрорайона».

Алексей Чернышев, Владивосток