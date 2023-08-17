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Коммерсантъ FM
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Весь Ливан отключили от электроэнергии из-за неуплаты долгов двум ТЭС

Во всем Ливане остановлена подача электроэнергии на протяжении десяти часов. Две тепловые электростанции перестали подавать энергию из-за неуплаты долга в валюте. Об этом сообщили телеканал Sky News Arabia и Veto.

Электричество было отключено в городе Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге. Накануне компания-оператор электростанций предупредила об отключении электричества из-за неуплаты долгов в иностранной валюте. Долг составляет $83 млн. Из этой суммы ливанская госкомпания Electricit du Liban выплатила оператору ТЭС Primesouth только $2 млн.

Без электроэнергии остались государственные учреждения, международный аэропорт Бейрута. Он временно работает на генераторах. Прекратили работу станции, перекачивающие питьевую воду в регионы Ливана. Две ТЭС — единственными источник электроэнергии, снабжающий Ливан. Они производят 550 МВт.

Ливан полностью остался без электричества не в первый раз. Это уже происходило в 2022 году. Тогда подачу электроэнергии остановили из-за конфликта вокруг электростанции в деревне Арамун под Бейрутом. Местные жители ворвались на станцию в рамках протеста против регулярных отключений электричества.

Анастасия Ларина

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