Суд оправдал обвиняемых в контрабанде полтонны кокаина из Эквадора

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор пяти обвиняемым (трем гражданам Литвы и двум россиянам) в контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в Санкт-Петербург. На решение суда обратили внимание «Ведомости».

Эрнестаса Казлаускаса, Миндаугаса Корецаса, Игориса Григаса, Георгия и Ивана Радомировых обвиняли в создании организованной преступной группировки для поставок наркотиков. По версии следствия, обвиняемые создали преступное сообщество в 2013 году и поставляли кокаин из Эквадора в Россию вплоть до задержания в апреле 2019 году. Следователи насчитали 15 партий кокаина общим весом 472 кг, которые переправляли через порт Санкт-Петербурга. По версии следствия, кокаин прятали в контейнеры на судах.

Подсудимым грозило пожизненное лишение свободы (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело состояло из 270 томов. В ходе следствия по делу допросили более 230 свидетелей, провели свыше 50 обысков, 150 экспертиз.

Присяжные посчитали, что в создании ОПГ отсутствовало событие преступления, а причастность подсудимых к контрабанде наркотиков не было доказано. Обвиняемых освободили в зале суда.

Как рассказала «Ведомостям» адвокат Елена Белозеров, на суде присяжных представили допросы оперативных сотрудников, ссылавшихся на наличие оперативной информации о причастности обвиняемых к контрабанде. При подробном допросе источники таких сведений они пояснить не могли и ссылались на секретность данных. По словам защитницы, свидетелями обвинения были ранее осужденные за мошенничество в отношении Игориса Григаса и Ивана Радомирова бывшие оперативные сотрудники ФСКН.

Анастасия Ларина