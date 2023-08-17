«Я просто забыла, что это мечеть»

Видеозапись блогера из Москвы Белладонны Милославской, где девушка танцует и поет в стенах мечети Кул Шариф на территории Казанского кремля, просят проверить на предмет оскорбления чувств верующих. Заявление в силовые органы направило Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана, посчитав, что смех и танцы в мечети «оскверняют религию и веру». Кроме того, как считают в муфтияте, «кощунственным такое поведение является и на фоне специальной военной операции (СВО)». Сама блогер говорит, что «просто забыла, что это мечеть», потому что «думала, что все это музей» и «там никто не молился».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Врио муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов попросил правоохранительные органы проверить действия блогера Белладонны Милославской (настоящее имя — Эльнара Кириллова), которая записала видео, где она танцует внутри мечети под татарскую песню. Заявления направлены в прокуратуру Татарстана, региональное управление Следственного комитета РФ и отдел полиции «Япеева» в Казани, сообщил адвокат Руслан Нагиев.

Ильфар Хасанов считает, что «провокационное поведение на территории мечети оскорбляет чувства верующих — татар». «В обращениях подчеркивается, что Кул Шариф является олицетворением татарской истории и культуры, данью уважения к предкам татар. Также Ильфар хазрат напомнил, что мечеть — это дом Всевышнего, место поклонения, духовного очищения и нравственности, а всякого рода развлечения, смех и танцы в нем оскверняют религию и веру, мешают верующим поклоняться»,— рассказал господин Нагиев.

Адвокат полагает, что в действиях женщины есть признаки преступления по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий): ч. 2 этой статьи предусматривает в качестве наказания до трех лет лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений». Также может быть назначен штраф до 500 тыс. руб. или до 480 часов обязательных работ.

Видеозапись, вызвавшая возмущение мусульман, появилась в интернете на прошлой неделе. На ней блогер, надев платок на голову, напевает татарскую песню «Эпипэ» и танцует в мечети. Белладонна Милославская была в Казани несколько дней как турист.

«ДУМ РТ решительно осуждает подобный поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь»,— отреагировали в субботу в татарстанском муфтияте. «Официальное заявление в связи с инцидентом в мечети Кул Шариф» было размещено на сайте ДУМ от лица господина Хасанова.

Он подчеркнул, что «кощунственным такое поведение является и на фоне» проведения спецоперации РФ на Украине. «Танцы и хайп совершенно неуместны в дни, когда за нашу с вами мирную жизнь погибают российские солдаты, в том числе и мусульмане. Они защищают там наши традиционные ценности, общечеловеческие моральные принципы!» — сказал имам-хатыйб мечети. Он добавил, что «в Кул Шарифе и в других мечетях Татарстана верующие еженедельно поднимают руки в молитве за наших солдат, собирают гуманитарную помощь», и напомнил, что во время Великой Отечественной войны «советский народ, независимо от возраста, национальности и веры стремились помогать солдатам на фронте и в тылу и всячески старались внести свой вклад в общую победу над врагом». По словам Ильнара Хасанова, «современную молодежь нужно привлекать к этому делу тоже, знакомить ее с историей своей Родины, рассказывать о вере во Всевышнего и нравственности».

Адвокат Руслан Нагиев сообщил „Ъ“, что реакции от правоохранительных органов на заявления ДУМ Татарстана пока не было. Обращения были отправлены по почте в минувший вторник, уточнил он.

„Ъ“ обратился за комментарием к Эльнаре Кирилловой, но блогер на вопросы редакции пока не ответила. Ранее в социальных сетях она заявляла, что получила только положительные отзывы о своем поступке: «Я думала меня сейчас загрызут все, но меня теперь все узнают в Казани и со мной фоткаются. Говорят, что я молодец — знаю татарские песенки». Госпожа Кириллова отметила, что не считает себя «грешницей». «Я просто забыла, что это мечеть. Из мечети напоминало, что это мечеть, только название. Ты заходишь, там туристы, которые гуляют… Я вообще думала, что все это музей. И там никто не молился, ничего такого не было»,— объяснилась она.

Напомним, что в 2016 году следственные органы проводили проверку в связи с публикацией откровенного видеоклипа певицы Резеды Ганиуллиной, снятого на фоне Белой мечети в древнем городе Болгар. В действиях певицы силовики тогда также увидели признаки состава преступления по ст. 148 УК РФ. Однако в итоге уголовное дело возбуждать не стали. В социальных сетях также появлялись несколько роликов с танцами на фоне мечети Кул Шариф (как правило, у Центрального стадиона, то есть на значительном расстоянии от Казанского кремля). Уголовного преследования авторов видео также не последовало.

Кул Шариф — крупнейшая в городе мечеть, расположена на территории Казанского кремля. Строительство храма началась в 1996 году как воссоздание мечети Казанского ханства. Открыли мечеть к 1000-летию Казани в июне 2005 года. Храм вмещает 1,5 тыс. человек. На площади рядом могут поместиться для молитвы еще 10 тыс. верующих. Согласно сайту Казанского кремля, в мечети размещен Музей исламской культуры. Туристов в здание пускают ежедневно с 9:00 до 19:00, и только днем в пятницу мечеть закрывают на джуму-намаз.

Кирилл Антонов