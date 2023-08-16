Языковая десятина

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила рассредоточить по школам плохо говорящих на русском языке детей. Депутаты хотят установить для них предельный порог — не более 10% от общей численности класса. По мнению авторов инициативы, это поможет их социализации в русскоязычной среде. А глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев добавил, что «необходимо менять» закон, обязывающий принимать в школу «каждого ребенка». Эксперты отмечают, что такая инициатива нарушает Конституцию, а социализации детей мигрантов скорее поможет ежедневное общение с русскоговорящими сверстниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввести квоты для детей мигрантов в российских школах предложено в интересах самих же мигрантов

Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Ввести квоты для детей мигрантов в российских школах предложено в интересах самих же мигрантов

Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил министру просвещения Сергею Кравцову «рассмотреть неотложные меры по социализации и адаптации детей иностранных мигрантов» (документ есть в распоряжении “Ъ”). В письме справоросса говорится, что в России обучается более 100 тыс. детей иностранных граждан, что составляет менее 1% от общего количества школьников. Однако «миграционные потоки из-за рубежа, прежде всего из стран Средней Азии, распределяются по территории России неравномерно», пишет господин Миронов. По его словам, школы в пригородах нередко «имеют высокий процент учеников из семей мигрантов», а «наличие в общеобразовательных классах учеников, плохо говорящих на русском языке, создает особую педагогическую ситуацию, для работы в которой требуются особые специалисты». Поэтому партия предлагает ввести в школах, где «количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общего количества обучающихся», курсы дополнительного изучения русского языка — «на коммерческой основе». Также СРЗП хочет «ограничивать количество детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка» — выделить для них квоту объемом не более 10% «от общего количества учеников в общеобразовательном классе».

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) заявила “Ъ”, что «в первую очередь это поможет самим детям мигрантов быстрее и эффективнее пройти социализацию и получить хорошее школьное образование». Депутат признала, что введение квот может создать семьям сложности: «Придется отдавать детей в более отдаленные учебные заведения». Тем не менее госпожа Лантратова считает, что «такие трудности должны побудить трудовых мигрантов к более глубокой интеграции в российское общество, в перспективе с получением гражданства».

Напомним, в июне председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщал, что Минпросвещения планирует создать школьные программы по изучению русского языка в качестве иностранного, а также разработать специальные курсы для подготовки учителей, которые работают с детьми-иностранцами и детьми, недавно ставшими гражданами РФ (см. “Ъ” от 15 июня). В ведомстве на запрос “Ъ” о подробностях инициативы до сих пор не ответили. Но вчера господин Фадеев в беседе с “Ъ” отдельно подчеркнул: «По действующему закону любой ребенок на территории РФ должен быть принят в школу». «По форме все правильно, а по существу издевательство: и над детьми, и над учителями. Я считаю, и коллеги со мной соглашаются, что закон надо менять,— заявил глава СПЧ.— Если уж вы позвали сюда мигрантов вместе с детьми, давайте качественно обучим этих детей русскому языку».

Заведующая кафедрой лингводидактики и межкультурной коммуникации МГППУ Светлана Махмудова согласна с необходимостью создания отдельных классов или адаптационных курсов для детей без знания русского языка. «Окружающим часто кажется, что эти дети тупые и слабые. Но это вообще не так. Просто представьте, как вас заставят изучать что-то на незнакомом для вас языке»,— сетует лингвист. По ее мнению, в начальной школе можно открыть отдельные классы для детей иностранцев, чтобы «довести их до общего языкового уровня». Начиная со средней школы дети смогут обучаться уже все вместе. «Но педагоги в таких классах обязательно должны иметь квалификацию в преподавании русского языка как иностранного, поскольку для таких детей это и есть полноценный иностранный язык»,— подчеркивает эксперт.

Председатель комитета «Гражданское содействие» (занимается помощью мигрантам; внесен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (также признана иноагентом) напоминает, что инициатива СРЗП и предложение господина Фадеева противоречат ст. 43 Конституции: «У нас каждый не просто имеет право, но и обязан получить образование — тут не может быть никаких ограничений». Госпожа Ганнушкина уверена, что детям мигрантов необходимо обучаться вместе с русскоязычными ровесниками. «Таким образом все будут в плюсе: адаптация не русскоязычных учеников будет проходить гораздо быстрее, и они легко догонят сверстников,— рассказывает госпожа Ганнушкина.— Остальные же ребята смогут расширить свои знания других культур и понять, что мир не однообразен». Также у Светланы Ганнушкиной вызывает удивление, «откуда взялись цифры» в проекте СРЗП: «Почему именно 10%, а не 13%? Как это обосновывается?»

Кандидат юридических наук, специалист по конституционному праву Ольга Кряжкова подчеркивает, что в данном случае «предлагается создать структурное ограничение доступности образования». Эксперт предлагает депутатам задуматься, «нет ли более щадящих для прав человека альтернатив и, наконец, чем это ограничение компенсируется». «Кого или что защищает квота в 10% для детей, слабо владеющих русским языком? Что делать с теми, кто не впишется в квоту? Как будет осуществляться отбор таких детей в классы?» — по мнению юриста, на все эти вопросы необходимо ответить еще на этапе подготовки предложения.

Полина Ячменникова