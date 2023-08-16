В Санкт-Петербурге военкомат начал рассылать жителям СМС с требованием явиться

В Санкт-Петербурге жители Московского района начали получать СМС-сообщения, в которых говорится, что в случае неявки в военный комиссариат в отношении них может быть возбуждено дело об административном правонарушении. Прийти в отдел, гласит текст, необходимо в период с 12 по 18 августа. «Ъ» эту информацию подтвердили в военкомате, там уточнили, что приглашают жителей для сверки данных.

«В период с 12 августа по 18 августа 2023 года прибыть в военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга. <...> В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном нарушении»,— говорилось в СМС, скриншоты с которым стали появляться в соцсетях.

«Да, это мы присылаем, выполняйте, там все верно написано»,— сказали в комиссариате Московского района.

Однако собеседник затруднился ответить, какая именно статья грозит тем, кто не прислушается. Предположительно, речь идет о ст. 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Наказание по статье — предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. руб.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что такая рассылка создана для удобства граждан. Парламентарий назвал это «техническим решением проблемы», которая упрощает само оповещение.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург