Регби взаймы

Как стало известно «Ъ-Юг», Краснодарский краевой суд рассматривает спор между АНО «Спортивный регби-клуб "Кубань"» и бывшим президентом клуба, заслуженным тренером России Федором Мусатовым. Клуб требует вернуть денежные средства с процентами в сумме 8,3 млн руб., выданные в 2018 году господину Мусатову в качестве займа. Экс-президент клуба утверждает, что не получал денег, на самом деле под видом займа происходило финансирование клуба за счет средств спонсора. По данным СМИ, до 2019 года клуб спонсировал Олег Дерипаска.



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Коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда назначила на 4 сентября рассмотрение дела по иску АНО «Спортивный регби-клуб (РК) "Кубань"» к бывшему президенту клуба Федору Мусатову, информация об этом размещена в картотеке суда.

В споре идет речь о взыскании с экс-руководителя АНО 8,3 млн руб. задолженности, которая складывается из невозвращенных займов (4,8 млн руб.), а также процентов и пеней, накопившихся за пять лет.

Как следует из материалов процесса, в июне и октябре 2018 года между спортивный клубом и его президентом Мусатовым были заключены два договора займа на 1,5 млн руб. и 3,7 млн руб. под 7,2% годовых. Господин Мусатов вернул 417 тыс. руб., но отказался от дальнейших платежей, в связи с чем РК «Кубань» обратился в Динской районный суд (по месту проживания экс-президента клуба) за взысканием остатка долга.

Ответчик выдвинул встречные требования – аннулировать оба договора.

Федор Мусатов пояснил, что на самом деле он не получал деньги от АНО, но подписал договоры займа по просьбе гендиректора клуба Олега Букалова для использования средств в хозяйственной деятельности – для финансирования мужской и женской команд по регби.

Экс-топ-менеджер объяснил свои действия сложной финансовой схемой, существовавшей в клубе: средства инвестора перечислялись напрямую спортсменам в качестве заработной платы, при этом игроки были оформлены как ИП, а для отчета инвестору использовались договоры займа с руководителями клуба.

В мае 2022 года Динской райсуд отказал регби-клубу «Кубань» во взыскании долга и признал недействительными оба договора с Федором Мусатовым, сославшись на отсутствие доказательств выдачи займов. В октябре 2022 года Краснодарский краевой суд изменил решение первой инстанции, встав на сторону регби-клуба. В марте текущего года Четвертый кассационный суд отменил определение крайсуда и вернул дело в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение. По мнению кассации, краевой суд не в полной мере исследовал доказательства, имеющие значение для дела.

АНО «Спортивный регби-клуб "Кубань"» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году, предшественник – фонд «Юг» (Усть-Лабинск, аффилирован с агрохолдингом «Кубань», ранее подконтрольным Олегу Дерипаске). Регби-клуб был основан в Краснодаре в 1996 году под названием «Юг», затем – «Кубань», с 2020 года – «Богатыри». Команда неоднократно становилась победителем и призером чемпионата России. До 2020 года президентом клуба был мастер спорта, заслуженный тренер России Федор Мусатов, в настоящее время – Владимир Остроушко. В 2019 году СМИ со ссылкой на тогдашнего гендиректора клуба Олега Букалова сообщили о том, что Олег Дерипаска прекратил финансирование РК «Кубань», из-за чего клубу пришлось переформатировать свою деятельность, существенно сократив расходы.

Получить комментарий АНО «Спортивный регби-клуб "Кубань"» не удалось – указанный на сайте краевой Федерации регби телефон клуба не ответил. Запрос в министерство спорта Краснодарского края остался без ответа. Адвокат Наталья Лебедева, представлявшая в процессе интересы Федора Мусаева, ограничилась заявлением о том, что ситуация является возмутительной.

Анна Перова, Краснодар