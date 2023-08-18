Замахи на рекорд

Сегодня в Будапеште начинается чемпионат мира по легкой атлетике. Это первенство, которое пройдет без участия все еще отстраненной сборной России, интригует в том числе несколькими заявками на разного рода заметные достижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На чемпионате мира в Будапеште американский спринтер Ноа Лайлс попытается побить мировой рекорд великого Усейна Болта на дистанции 200 м

Фото: Ezra Shaw / Getty Images На чемпионате мира в Будапеште американский спринтер Ноа Лайлс попытается побить мировой рекорд великого Усейна Болта на дистанции 200 м

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Этот чемпионат мира по «королевскому» олимпийскому виду проходит спустя всего год с небольшим после чемпионата предыдущего, сдвинутого на 2022-й пандемией коронавируса. И многие герои первенства, прошедшего в американском Юджине, естественно, будут фаворитами и в Будапеште. А некоторые собираются в венгерской столице поохотиться за очень яркими рекордами.

По крайней мере в случае с прыжками с шестом такая охота — нечто само собой разумеющееся. Речь, естественно, о шведе Армане Дюплантисе. В то время как для всех его соперников прыжки на высоте 6 м и больше остаются чем-то экстраординарным, заоблачным, он штампует их с конвейерной регулярностью и набрал уже около шести десятков. Мировые рекорды в исполнении Дюплантиса, хотя ему всего-то 23 года — возраст по меркам дисциплины почти что юный, тоже уже успели превратиться в явление привычное: в Юджине Дюплантис покорил 6,21, в феврале во Франции — 6,22. Наоборот, будет странно, если в Будапеште находящийся в отличной форме и отличном настроении Арман Дюплантис вдруг согласится на «обычное» золото без сладкого «десерта» в виде красивых цифр.

Интрига куда любопытнее связана с другими дисциплинами. Еще недавно казалось, что спринтерским рекордам завершившего карьеру после Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году великого ямайца Усейна Болта суждено жить чуть ли не вечно — слишком неординарным выглядел его талант, слишком колоссальным было превосходство Болта над соперниками, в том числе соперниками без натяжки выдающимися. Но вот внезапно появился человек, не стесняющийся заявлять, что готов штурмовать рубежи легенды.

Это американец Ноа Лайлс — харизматичный, наглый. В Будапеште он будет основным претендентом на золотые награды на дистанциях и 100 м, и 200 м. Но на стометровке до рекорда Болта — 9,58 — Лайлсу еще далековато. А вот рекорд на 200-метровке он пообещал попробовать побить прямо в Будапеште. Болт установил его в 2009 году, пробежав половинку стадионного круга за 19,19. Лайлс в Юджине показал 19,31. 12 сотых секунды для этой дистанции не так уж много. Лучший результат Ноа Лайлса в текущем сезоне, правда, похуже — 19,47. Но надо учесть, что его стратегия подразумевает выход на пик именно к важнейшему старту. Перед ним американец не выкладывается до предела.

Самой же любопытной смотрится, видимо, заявка Якоба Ингебригтсена. Норвежец — уникальный бегун. Вообще-то в легкой атлетике дистанции 1500 м и 5000 м считаются, по сути, несовместимыми: первая — для средневиков, вторая — для стайеров: разные специализации, предполагающие разный набор качеств, даже разные физические параметры. Но Ингебригтсену как-то удается их вполне успешно совмещать. На «полуторке» он в 2021 году выиграл Олимпиаду в Токио, на пятикилометровке — чемпионат мира в Юджине, где неожиданно оступился в той дисциплине, что принесла ему олимпийский триумф: норвежца сенсационно обошел на финише британец Джей Уайтмен. Уайтмена в Будапеште из-за травмы не будет, так что дорога к золоту для Ингебригтсена тут должна быть гладкой и мягкой, как ковровая дорожка. Но фишка в том, что он вообще-то нацелился отнюдь не на «дубль», а на какой-то совсем уж умопомрачительный «хет-трик».

Якоб Ингебригтсен собирается штурмовать первое место еще и на дистанции 10 000 м. И это миссия из категории ультрасложных по двум причинам. Первая заключается в том, что Игнебригтсену на десятикилометровке будет противостоять практически неуязвимый на ней шикарный бегун из Уганды, победитель двух последних чемпионатов мира Джошуа Чептегеи, чьи результаты получше результатов норвежца. Причина вторая — в расписании чемпионата. Забег на 10 000 м состоится в субботу. Но в этот же день пройдут полуфиналы «полуторки». Причем выходить на старт изнурительного испытания, в котором предстоит соперничать с Чептегеи, Ингебригтсену надо будет менее чем через час после полуфинального выступления на 1500 м. Подобные аттракционы — большущая редкость в легкой атлетике, чреватая не только подвигами, но и жуткими конфузами.

Алексей Доспехов