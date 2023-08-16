Генерал ФСО не дожил до УДО

Бывший начальник Службы охраны на Кавказе (СОК) ФСО России Геннадий Лопырев, приговоренный к 10 годам строгого режима за получение взяток, неожиданно скончался в заключении при пока не выясненных обстоятельствах. Осужденный, которому суд сохранил звание генерал-лейтенанта и награды, отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников в ИК-3 в Рязанской области, жалоб на условия содержания и здоровье не высказывал. Как и сидевший вместе с ним и недавно освобожденный экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, генерал Лопырев также собирался подать на УДО и тоже имел хорошие шансы выйти на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита считает, что Геннадий Лопырев (на фото) имел все шансы досрочно выйти на свободу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Защита считает, что Геннадий Лопырев (на фото) имел все шансы досрочно выйти на свободу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” адвокат Геннадия Лопырева Юрий Ельмашев, о смерти генерала родственникам сообщили утром 16 августа сотрудники администрации расположенной в Рязани больницы №2 областного УФСИН. Выяснилось, что 69-летний заключенный еще 13 августа почувствовал себя плохо в ИК-3 строгого режима в городе Скопин. Генерала осмотрели местные врачи, решившие отправить его для постановки диагноза в ближайшую «гражданскую» больницу. Однако там не смогли установить причину недомогания, и тогда 14 августа Геннадия Лопырева перевезли в тюремную больницу №2 в областной центр. Это учреждение, расположенное в Рязани на улице Семашко, существует еще с 1942 года, имеет туберкулезное, хирургическое и терапевтическое отделения, множество различных лабораторий и гордится своим высокопрофессиональным персоналом. Однако и здесь больному ничем помочь не смогли, и в 2 часа ночи 16 августа врачи констатировали смерть опального генерала.

«Диагноза пока нет, и потому мы не хотим преждевременно говорить о неоказании необходимой помощи или о чем-то еще»,— заявил “Ъ” господин Ельмашев.

Он отметил, что родственники сейчас заняты организацией похорон близкого человека и только ждут отчета судебных медиков о причинах его смерти. Пока неясно, где и как пройдет прощание с Геннадием Лопыревым. Как сообщал “Ъ”, он хоть и был осужден за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), однако суд счел возможным сохранить звание генерал-лейтенанта и полученные им награды. Правда, со службы он был уволен по отрицательным мотивам, а потому непонятно, в какой мере будут отдаваться покойному полагающиеся его рангу воинские почести.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, Геннадий Лопырев был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2016 года в своем рабочем кабинете на улице Фурманова, 10 в Сочи. В тот же день его этапировали в Москву, где следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение во взяточничестве и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Генералу Лопыреву инкриминировали два эпизода получения взяток в 2012–2014 годах — за предоставление подрядов на ремонт и строительство объектов ФСО на территории Сочи.

Один связан с получением от строителей в общей сложности 3 млн руб., а второй — 3,2 млн руб. (всего взяткодатели 17 раз зачисляли деньги на карты). В обоих случаях Геннадий Лопырев, по версии следствия, получал средства как непосредственно от гендиректоров ООО, так и от посредников. Правда, сам генерал Лопырев свою вину категорически отрицал, а его защита настаивала на необоснованности обвинения, которое строилось исключительно на показаниях самих взяткодателей. Причем передачи денег никто не видел, так как они якобы шли на кредитки заместителя начальника СОК ФСО Юрия Жилина, требовавшего деньги, по версии следствия, от имени своего шефа. Сам Жилин ничего по данному поводу пояснить не мог, так как в том же 2016 году скончался от рака. Никаких кредитных карточек или следов перечисления денег у Геннадия Лопырева не нашли, кроме 1,5 млн руб. наличными, которые вполне можно было объяснить накоплениями. Тем не менее военный суд признал генерала виновным, приговорив его к 10 годам лишения свободы и штрафу в 150 млн руб. Позже решение было смягчено, так как из него исключили обвинение в незаконном обороте оружия, и итоговое наказание было снижено на четыре месяца и до 130 млн штрафа.

Отбывать срок Геннадия Лопырева отправили в Скопин, в колонию для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов, где он встретился с рядом других высокопоставленных в прошлом силовиков.

«Геннадий Александрович не жаловался ни на условия содержания, ни на здоровье, в том числе сердце, ни в СИЗО, ни во время регулярных свиданий с адвокатами или родственниками»,— пояснил Юрий Ельмашев.

По словам адвоката, его подзащитный был трудоустроен в колонии и получал зарплату, которая удерживалась в счет штрафа, не имел взысканий и характеризовался исключительно положительно. Источники “Ъ” во ФСИН отмечают, что осужденных генералов, независимо от того, сохранили они свои погоны после приговора или нет, обычно не привлекают к тяжелым работам, а чаще не обременяют ими вообще или же ограничиваются назначением на символическую должность при библиотеке, клубе и т. д.

При этом Геннадий Лопырев, как говорят в его окружении, в ближайшее время собирался подавать на УДО, имея хорошие шансы выйти на свободу. Ранее ходили слухи о том, что Скопинский райсуд, куда попадают подобные ходатайства из ИК-3, крайне неохотно их удовлетворял. Однако совсем недавно суд сам их развеял, досрочно выпустив из заключения одного из товарищей Геннадия Лопырева по колонии — экс-начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова.

Стоит отметить, что опальный генерал ФСО до конца категорически отрицал свою виновность. При этом признание вины не является обязательным для УДО. Сам же Геннадий Лопырев был склонен считать свое осуждение одним из возможных следствий смены команды в ФСО при приходе нового руководства.

Сергей Сергеев