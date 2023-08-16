ФСБ в Чувашии заставила встать на воинский учет 10 выходцев из Средней Азии

Сотрудники УФСБ по Чувашии вместе с коллегами из УФСБ России по Центральному военному округу и работниками военного комиссариата Чувашии выявили в ходе профилактической проверки в Чебоксарах и Новочебоксарске около десяти не вставших на воинский учет недавно получивших российское гражданство выходцев из республик Средней Азии.

«После получения российского гражданства граждане обязаны были в двухнедельный срок встать на воинский учет, однако они эту обязанность проигнорировали. Неаккуратных граждан доставили в городские военкоматы для постановки на воинский учет, против них были возбуждены административные дела по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), по которым они наказаны штрафом»,— рассказали «Ъ» в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

В ведомстве отметили, что профилактические рейды в городах Чебоксары и Новочебоксарск проводились два дня, все оштрафованные граждане свою вину в нарушении с постановкой на воинский учет признали, заверив, что впредь такого не допустят.

Ранее сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге полиция провела рейд на Софийской овощебазе. Там силовики обнаружили около 100 не вставших на воинский учет мигрантов с российскими паспортами. Их доставили в военкоматы. В полиции такие действие назвали «новой опцией» по проверке соблюдения миграционного законодательства.

Олег Ерусланов, Чебоксары