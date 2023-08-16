На Кубани из-за сильной засухи пострадала часть урожая

Опасная атмосферная засуха сильно ударила по урожаю в Динском и Крымском районах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского гидрометцентра.
Фото: pxhere.com
По словам агрономов, за последний месяц температура воздуха в крае достигла +38 градусов. Из-за отсутствия дождей засохли растения, ускоренно созрели соя и кукуруза, а у сахарной свеклы замедлился рост корнеплодов.
Как отмечают синоптики, опасная жара сохранится на Кубани до конца недели.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram