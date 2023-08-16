На Кубани из-за сильной засухи пострадала часть урожая

Опасная атмосферная засуха сильно ударила по урожаю в Динском и Крымском районах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам агрономов, за последний месяц температура воздуха в крае достигла +38 градусов. Из-за отсутствия дождей засохли растения, ускоренно созрели соя и кукуруза, а у сахарной свеклы замедлился рост корнеплодов.

Как отмечают синоптики, опасная жара сохранится на Кубани до конца недели.

Валерия Каманина

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