Закрывшаяся в Воронеже сеть супермаркетов «Пятью пять» подала иск о самобанкротстве

Накануне в картотеке арбитражного суда Воронежской области появился иск о самобанкротстве, поданный юрлицом закрывшейся в Воронеже сети супермаркетов «Пятью пять» — АО «Пятью пять». Суд еще не принял решение о том, начать ли производство по заявлению.

О намерении подать иск в арбитражный суд компания заявила месяц назад. В сообщении на Федресурсе было сказано, что кредиторами АО выступают ООО «Мирекс», ООО «Политех аспект», ООО «Техгазмонтаж» и ООО «Эредас». Сумма задолженности не раскрывалась.

В картотеке дел арбитража также сказано, что в феврале этого года межрайонная инспекция ФНС №15 по Воронежской области обратилась в инстанцию с иском о признании АО «Пятью пять» банкротом в связи с задолженностью на 10,7 млн руб. К моменту рассмотрения материалов дела компания погасила обязательства перед бюджетом, поэтому суд отказался признавать ее банкротом.

По данным Rusprofile.ru, АО «Пятью пять» было зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 53,2 млн руб. Основным видом деятельности указана оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Генеральный директор с декабря 2022 года — Арман Папян. Актуальные данные о владельцах АО не опубликованы. Выручка компании в 2022 году упала на 88% и составила 72 млн руб. (в 2021-м — 623 млн руб.), чистый убыток уменьшился на 79% и составил 96 млн руб. (в 2021-м — 452 млн руб.).

На сайте проверки контрагентов также указано, что с АО пытаются взыскать 3 млн руб. задолженности: 2 млн руб. как «иные взыскания имущественного характера», 744 тыс. руб. долгов по налогам и 254,3 тыс. руб. за невыплату зарплаты. Кредиторы не раскрываются.

По данным на 2020 год, в сеть «Пятью пять» входило 56 магазинов и два складских комплекса. Тогда же их приобрел ритейлер X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Почему в регионе стали намного чаще банкротиться физические лица — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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