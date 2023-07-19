Закрывшаяся воронежская сеть супермаркетов «Пятью пять» планирует подать иск о самобанкротстве

Юрлицо закрывшейся в Воронеже сети супермаркетов «Пятью пять» планирует обратиться в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. Информацию об этом АО «Пятью пять» разместило на Федресурсе. В сообщении говорится, что у АО четыре кредитора: ООО «Мирекс», ООО «Политех аспект», ООО «Техгазмонтаж» и ООО «Эредас». Сумма задолженности не раскрывается. Кроме того, 6 июля АО подало заявление о ликвидации юрлица, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Как следует из картотеки дел арбитражного суда Воронежской области, в феврале этого года межрайонная инспекция ФНС №15 по Воронежской области обратилась в инстанцию с иском о признании АО «Пятью пять» банкротом в связи с задолженностью на 10,7 млн руб. К моменту рассмотрения материалов дела компания погасила обязательства перед бюджетом, поэтому суд отказался признавать ее банкротом.

АО «Пятью пять» было зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 53,2 млн руб. Основным видом деятельности указана оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Генеральный директор с декабря 2022 года — Арман Папян. Актуальные данные о владельцах АО не опубликованы.

По данным на 2020 год, в сеть «Пятью пять» входило 56 магазинов и два складских комплекса. В 2020-м их приобрел ритейлер X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Почему в регионе стали намного чаще банкротиться физические лица — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте