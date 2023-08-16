Объем переводов из России в Грузию сократился до минимума с начала года

За июль россияне перевели в Грузию $73,8 млн. Это на 42,9% меньше в долларовом эквиваленте, чем месяцем ранее. Год к году сокращение составило 26,6%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии. В предыдущие месяцы объемы переводов из РФ также снижались. Так, в июне они сократились на 17,9% к маю и на 44,1% год к году.

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Россия по-прежнему остается лидером по объему переводов в Грузию из всех стран. На нее приходится чуть менее четверти (24,3%) от общей суммы. Однако еще в марте доля РФ превышала 50%. Тогда россияне перевели в страну более $223 млн.