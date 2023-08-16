Sky News: британские школьники используют ИИ для выполнения домашних заданий

Исследование, проведенное британской компанией образовательных технологий RM Technology, показало, что школьники все чаще используют искусственный интеллект. При этом учителя не всегда могут отличить самостоятельно сделанное задание от того, которое делал ИИ. Об этом сообщает Sky News.

В рамках исследования были опрошены 1000 учащихся и 500 учителей. Как показали результаты, 66% учителей уверены, что ученики им регулярно приносят домашнюю работу, написанную ИИ. При этом 9% учителей признаются, что не могут отличить, где работа ученика, а где — ИИ. 36% учителей считают, что ученики разбираются в вопросах, связанных с ИИ, лучше учителей. При этом 89% учителей уверены, что человеческий интеллект, эмпатия и креативность незаменимы, а 35% преподавателей считает, что что школьники меньше учатся и получают меньше знаний, если не работают над материалом самостоятельно. 12% учителей уверены, что школьникам вообще нужно запретить использовать ИИ.

Опрос школьников показал, что учителя не так уж и ошибаются с оценкой доли домашних заданий, сделанных с помощью ИИ. Так, 67% школьников признались, что использовали чат-боты, такие как ChatGPT, например, для написания сочинений, решения задач по физике и математике, перевода текстов, написания стихов и т. п. Доля тех учащихся, которые с помощью ИИ делают абсолютно все домашние задания, составляет 19%. При этом лишь 38% школьников испытывают чувство вины, когда делают задания несамостоятельно. 68% учащихся говорят, что получают более высокие оценки благодаря использованию ИИ.

Алена Миклашевская