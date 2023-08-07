Здание НИИ им. Джанелидзе в Петербурге отремонтируют за 127 млн рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа корпуса №1 ГБУЩ «СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» на Будапештской улице, д.3, лит. А. Начальная (максимальная) цена контракта составит 127,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет осуществить перепланировку некоторых помещений — в частности, поменять потолки и полы. Также отдельно в документации приведены сметы по вентиляциям, отоплению, электрооборудованию и пожарной сигнализации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа. Итоги планируется подвести 4 августа. Завершить все работы необходимо до 31 декабря 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый этаж корпуса №4 НИИ имени Джанелидзе на Будапештской улице планируется перепрофилировать под склад для хранения резерва медицинского имущества за 39 млн рублей.

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