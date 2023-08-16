Покупки уходят в онлайн

В Удмуртии оборот онлайн-торговли по итогам 2022 года составил 27,6 млрд руб., что почти на 30% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Самый большой оборот оказался у цифровой техники, а также мебели и товаров для дома. Самый высокий рост оборотов за год наблюдался у ювелирных изделий, садовой техники и продуктов питания, снижение — у автозапчастей. Эксперты говорят, что рост онлайн-продаж начался в 2020 году, когда многие магазины ушли в онлайн. По их прогнозам, наиболее заметный рост интернет-покупок будет в категории «Системы безопасности» и «Умный дом», а также во внутреннем туризме.

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По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот онлайн-торговли в Удмуртии по итогам 2022 года составил 27,6 млрд руб., что на 29,8% больше, чем в 2021 году. Активнее всего продажи росли в категории «Ювелирные изделия и часы» — оборот составил 174 млн руб., что на 416% больше, чем годом ранее. В категории «Инструменты и садовая техника» оборот достиг 657,8 млн руб., увеличившись за год на 194,7%. На 69,8% больше стали покупать продуктов питания (2,83 млрд руб.). Оборот продаж в категории «Зоомагазины» составил 385,8 млн руб., что на 62,9% больше, чем в 2021 году. Спад продаж отмечен в категории «Прочие товары» — оборот уменьшился на 65% до 292,8 млн руб. На 12% упали покупки в Интернете автозапчастей и автоаксессуаров — до 1,46 млрд руб..

Самый большой оборот был в категории «Цифровая техника» — 6,3 млрд руб., что на 15,8% больше, чем годом ранее, а также в категории «Мебель и товары для дома» — оборот составил 5,6 млрд руб., увеличившись за год на 45%.

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По словам президента АКИТ Артема Соколова, тенденция на увеличение роли регионов в сфере e-commerce, которая наметилась еще в 2020 году, будет становиться еще заметнее. «И дело здесь не только в привычках россиян, возможности быстро находить нужный товар и сравнивать цены, которые обеспечивает интернет-торговля. Сами компании онлайн-ритейла все активнее осваивают регионы — по всей России строятся новые логистические объекты, создаются новые рабочие места, улучшается качество сервиса — эта активность также напрямую влияет на предпочтения россиян»,— прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов.

Генеральный директор торгового дома «Сделано в Удмуртии», международного маркетплейса UDM.MARKET Денис Дмитриев рассказал «Ъ-Удмуртия», что Россия сейчас находится на первом месте в мире по росту онлайн-продаж.

«Основным двигателем являются маркетплейсы, потому что это удобно и доступно, широкий ассортимент, сравнение цен и товаров, персонализация и рекомендации, удобство оплаты и доставки, обзоры и отзывы покупателей, глобальный доступ»,— поделился господин Дмитриев.

Спад продаж в категории автозапчастей Денис Дмитриев объясняет тем, что запасы локальных поставщиков на российском рынке значительно сократились из-за ограничений и высокого курса валют, возросли сроки доставки и стоимость перевозки. «Однако, благодаря программе импортозамещения, российские предприниматели стали закупать производственное оборудование и начинают самостоятельно выпускать автозапчасти высокого качества. Например, в Удмуртии запустили производство запчастей для автоматических коробок передач иностранных моделей автомобилей. А это значит, что вскоре ситуация в этом сегменте стабилизируется»,— добавил господин Дмитриев.

На рост продаж в категории ювелирных изделий, в том числе, влияет цена и маркетинговые предложения, говорит Денис Дмитриев. «Зачастую заказать что-то дорогое, как ювелирные изделия, обходится покупателю дешевле, чем ходить в специализированные салоны. Сами электронные площадки стимулируют покупателей, предоставляя им промокоды, скидки постоянным покупателям. Также влияет возможность покупки в городах и селах, где данная продукция не представлена в местных магазинах. Особенно растет сейчас спрос из небольших населенных пунктов»,— прокомментировал Денис Дмитриев.

По мнению основателя сервиса аналитики LikeStats Максима Одинцова, рост спроса на ювелирные украшения можно объяснить нестабильной экономической обстановкой и поиском альтернативных вариантов вложения средств. Продукты питания с каждым годом заказывают больше онлайн из-за общей популяризацией идеи доставки еды, развития подобного сервиса торговых сетей, отмечает эксперт. Стабильный рост продаж наблюдается среди товаров для обустройства дома и дачи. «Тренд как никогда актуален: люди стараются создать свой уголок комфорта, где можно расслабиться. По той же причине растет потребительский интерес к товарам из категории “Системы безопасности” и “Умный дом”. Все чаще на маркетплейсах заказывают камеры видеонаблюдения, системы сигнализации, умные светильники, датчики движения, задымления, утечки газа и протечки воды»,— добавил Максим Одинцов.

Онлайн-эквайринг будет расти в сфере обслуживания, например, в салонах красоты, при оплате маникюрных, парикмахерских и косметологических услуг, говорит руководитель группы новых продаж финтех-компании ЮMoney Роман Буров. Кроме этого, в онлайне будет расти внутренний туризм, так как многие россияне будут тратить деньги в своей стране — бронировать отели, туры и покупать билеты на поезда и авиабилеты.

«Многие бренды уделяют большое внимание анализу своего клиента, чтобы предложить ему именно те товары, которые могут заинтересовать его с большей вероятностью. Магазины уже используют нейросети, которые могут на основании истории покупок пользователя сформировать для него максимально релевантные предложения. Поэтому я думаю, что онлайн-шопинг точно не будет стоять на месте и продолжит вытеснять оффлайн»,— заключил господин Буров.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал говорит, что онлайн-торговля растет, так как все больше людей понимают насколько это удобно и выгодно — на маркетплейсах всегда можно найти скидки и выгодные предложения, программы лояльности. «За счет того, что большое количество людей участвует, то появляется все больше предпринимателей, соответственно, появляется больше продукции. Я думаю, что в следующем году онлайн продажи тоже вырастут примерно на уровне прошлого года. Мы понимаем, что конкуренция есть, и конкуренция растет»,— добавил эксперт.

Татьяна Колегова

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