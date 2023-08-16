Глава Дагестана рассказал о беседе с Путиным в связи со взрывом в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что вчера, 15 августа, доложил президенту России Владимиру Путину об обстоятельствах и предполагаемых причинах взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы. Президент, в свою очередь, предложил Дагестану воспользоваться мерами федеральной поддержки, сообщил господин Меликов.

«Вчера в первой половине дня о произошедшем доложил президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Он внимательно выслушал доклад. Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия... и о тех мерах, которые мы приняли... (президент.— "Ъ") Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться»,— сказал глава Дагестана во время встречи с журналистами (цитата по ТАСС).

Вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар. В соседнем помещении, по предварительной информации, находилась селитра. Произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на АЗС, где взорвались баллоны с газом. В результате ЧП погибли 35 человек, ранены 84. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее сегодня, 16 августа, силовики задержали 34-летнего подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева, арендатора помещения, в котором находилась селитра.

Подробнее о расследовании взрыва читайте в публикации «Ъ» «Огневой вал».

Эрдни Кагалтынов