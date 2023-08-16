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Коммерсантъ FM
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Силовики задержали подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане

Силовики задержали 34-летнего подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Где именно был задержан Эльдар Насрулаев и в чем именно его подозревают, не уточняется.

Вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар. В соседнем помещении, по предварительной информации, находилась селитра. Произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на АЗС, где взорвались баллоны с газом.

В результате ЧП погибли 35 человек, ранены 84. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправок в Дагестане.

Подробнее о расследовании взрыва читайте в публикации «Ъ» «Огневой вал».

Александр Кислов

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