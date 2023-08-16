Свердловское правительство остановило закуп новых автомобилей

Правительство Свердловской области остановило закуп новых автомобилей. Региональные власти решили не пополнять парк автохозяйства правительства, сообщили департаменту информационной политики региона в ответ 66.ру.

«Обновление автотранспорта происходит по необходимости и при наличии средств. Несмотря на то, что существенная часть — порядка трети машин — имеет возраст, превышающий 10 лет, и пробег около 1 миллиона километров, степень износа на данный момент позволяет эксплуатировать технику, и в ближайшее время закупки не планируются»,— рассказали в департаменте. Там также отметили, что при обновлении автопарка в будущем приоритет будет отдан отечественному автотранспорту.

Напомним, в начале августа президент Владимир Путин заявил, что все чиновники должны ездить на отечественных машинах.

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