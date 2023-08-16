В Приморье остаются подтопленными свыше 700 домов

По состоянию на утро 16 августа в Приморском крае остаются подтопленными 706 домов и 916 приусадебных участков в 19 населенных пунктах. За сутки вода ушла из более чем 2 тыс. домовладений. По состоянию на 15 августа подтоплены 2945 жилых домов и 3221 приусадебный участок.

По сообщению пресс-службы правительства региона, в настоящее время из-за наводнения нет дорожного сообщения с 21 населенным пунктом. Сутками ранее были отрезаны от автомобильного сообщения 26 населенных пунктов.

В пострадавшие от паводков Уссурийск, Октябрьский округ и Михайловский район направлено 607 тепловых пушек для просушки затопленных домов, 25 генераторов и 114 мотопомп.

15 августа в Приморье объявлен режим ЧС регионального характера. В зону чрезвычайной ситуации вошли Уссурийский, Лесозаводский городские округа, городской округ Спасск-Дальний, Анучинский, Красноармейский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные округа, Дальнереченский, Михайловский, Надеждинский, Спасский муниципальные районы. Все эти муниципалитеты в наибольшей степени пострадали от тайфуна «Ханун».

Из федерального бюджета Приморью выделят 340 млн руб. на ликвидацию последствий стихии.

Алексей Чернышев, Владивосток