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Коммерсантъ FM
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В Приморье готовятся к очередному тайфуну, объявлено штормовое предупреждение

В связи с угрозой опасных явлений Примгидромет распространил сегодня, 15 августа, штормовое предупреждение. Это связано с подходом к территории края тайфуна LAN. В Приморье вводят режим чрезвычайной ситуации.

«По последним расчетам тайфун LAN пройдет ближе к восточному побережью края, направляясь на юг о. Сахалин, а не на Хоккайдо. Как и прогнозировалось ранее, его влияние на погоду Приморья будет значительным, наибольший удар стихии придется на восток края»,— говорится в сообщении Примгидромета.

Ожидается, что дожди в восточной половине края продлятся 16 и 17 августа, а общее количество осадков может составить 80–150 мм (60–120% нормы за месяц). Все это будет сопровождаться сильным ветром — порывы достигнут 32 м/с.

«Оперативные службы готовятся к новой стихии»,— сообщает пресс-служба правительства края.

Тем временем в Приморье продолжается ликвидация последствий тайфуна «Ханун», который бушевал с 10 по 12 августа. За минувшие сутки, по информации ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, вода ушла из 1675 жилых домов и 2334 приусадебных участков, восстановлено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами. По-прежнему остаются подтопленными 2945 жилых домов и 3221 приусадебный участок. Из-за наводнения нет транспортного сообщения с 26 населенными пунктами. Без электричества остаются 21 многоквартирный дом и 1219 частных домов. В девяти пунктах временного размещения находятся 326 человек, в том числе 74 ребенка.

Алексей Чернышев, Владивосток

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