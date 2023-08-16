Роспотребнадзор отменил анкетирование на COVID-19 для прилетающих из-за границы

Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для граждан РФ и иностранцев, прилетающих в Россию из-за рубежа. Соответствующее постановление ведомства от 14 августа опубликовано на портале правовой информации. Это подтверждается сообщением на сайте Росавиации, где говорится, что обязательное анкетирование на COVID-19 для прибывающих в Россию из-за границы граждан отменено постановлением главного санитарного врача РФ №10 от 8 августа 2023 года. Граждан, прилетающих в Россию из-за рубежа, обязали сдавать анкеты о COVID-19 в марте 2022 года, в начале пандемии коронавирусной инфекции. Подобные меры были введены для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ. «В целях оперативного прохождения» такого контроля в постановлении главного санитарного врача также содержалось требование обеспечить заполнение анкеты на портале госуслуг. Этот пункт документа теперь также отменен. В Росавиации также сообщили об изменении условий тестирования на COVID-19. С марта 2020 года до последнего времени такая процедура должна была проводиться в режиме «сплошного тестирования» для лиц, прибывших из стран с «ухудшением эпидемиологической ситуации». Теперь тестировать на коронавирус граждан, прилетевших из таких стран, будут выборочно, говорится на сайте Росавиации.

Иван Тяжлов