70,33 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в период с 15 июля по 14 августа, сообщил Минфин. В сравнении с предыдущим периодом (15 июня — 14 июля; $58,03) цена выросла на $12,3 и превысила ценовой потолок — $60 за баррель, установленный в отношении российской нефти. Исходя из цены мониторинга, ставка пошлины на экспорт нефти с 1 сентября составит $21,4 за тонну. Это на $4,5 выше действующей июльской ставки. Для снижения потерь бюджета была введена возможность считать пошлину также из цены сорта North Sea Dated (NSD), уменьшенной на дисконт. В июле—августе его размер составляет $25. Однако этого не понадобится. Цена NSD была равна $84,23 (дисконт — $13,9) — пошлину вновь выгоднее считать по Urals.