Операторы повторили дисконт

По итогам торгов на организацию питания в новом учебном году в 47 школах Липецка остались прежние местные операторы «Мастер провиант» и «Ника плюс». Для победы они снизили общую цену контрактов на 28% — с 314,1 до 225,5 млн руб. Ранее падение составило 27%. При этом доли компаний перераспределились: «Мастер провиант» будет обслуживать 32 школы вместо 18, а «Ника плюс» — 15 учреждений вместо 30. В этом году власти в отдельные лоты собрали школы, в пищеблоках которых нельзя готовить: ранее на них работали более крупные подрядчики, теперь продукты будут подготавливать в специальном цеху. «Мастер провиант» заявляет о рентабельности работы и фиксирует меньшее общее снижение цен на торгах. По мнению мэрии, как и ранее, падение не приведет к ухудшению качества питания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Липецка подвела итоги девяти конкурсов на организацию питания в 47 школах в учебном году 2023/24. Общая начальная цена контрактов составила 314,1 млн руб. В ходе торгов она была снижена на 88,6 млн, или на 28,2% — до 225,5 млн. Договоры с операторами уже подписаны, следует из документации. Начальная цена контрактов складывалась из среднего арифметического от предложений трех потенциальных операторов на «дето-день» для различных категорий школьников. Все компании дали одинаковую оценку.

В итоге для младшеклассников стоимость одного дня составила 80 руб. (для большинства, в том числе для детей участников спецоперации, исключения — те, кто находятся на полном гособеспечении, учатся на дому или с использованием дистанционных технологий), 112 руб. (для детей с ограниченными возможностями здоровья) и 139 руб. (для детей, которые состоят в группах продленного дня и родители которых участвуют в СВО или погибли там). Для остальных школьников цены равняются 20, 55 и 80 руб. (большинство за исключением перечисленных выше льготных категорий), 129 руб. и 139 руб.

По итогам торгов все контракты достались местным поставщикам ООО «Мастер провиант» и ООО «Ника плюс». В конце 2022 года они также выиграли все торги на второе полугодие минувшего учебного сезона, однако сейчас доли операторов перераспределились.

«Мастер провиант» будет обслуживать 32 школы (ранее — 18) за 147,7 млн руб. Начальная цена шести выигранных контрактов составляла 197,4 млн. Таким образом, компания в общем снизила цену на 25,2%. По отдельным лотам падение составляло от 0,98% (компания была единственным участником) до 38,2%.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мастер провиант» зарегистрировано в Липецке в марте 2015 года для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 11 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 129,7 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн. Годом ранее показатели равнялись 15,9 млн и 998 тыс. Гендиректор и единственный владелец — Валерий Пешков.

«Ника-плюс» получила три контракта на обслуживание 15 школ (ранее — 30) за 77,8 млн руб. Начальная цена этих лотов составляла 116,7 млн, на каждых торгах компания предложила на 33,3% меньше. Кроме того, «Ника плюс» получила контракт на обслуживание школы №51, которая имеет статус автономного учреждения и проводит торги самостоятельно. Начальная цена контракта составляла 13,3 млн, победитель снизил ее на 3,2 млн, или на 24% — до 10,1 млн. Таким образом, всего компания заработает 87,9 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ника-плюс» зарегистрировано в Липецке в декабре 2021 года для подачи напитков. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 59 млн руб., чистая прибыль — 7,9 млн. Годом ранее показатели равнялись 27,5 млн и 1,7 млн. Директор и владелец 50% — Сергей Фролов. Еще 50% принадлежит Лидии Фроловой.

На шесть конкурсов заявились по два участника, еще на один — три. Всегда побеждали компании с наибольшим снижением. Впрочем, их конкуренты также сильно падали в цене — от 2% до 35,8%. После начала спецоперации названия проигравших компаний не раскрываются. В мэрии „Ъ“ рассказали, что среди участников было известное по торгам прошлых лет московское ООО «Столичная кулинарная компания» Александра (Борисовича) Стависского (Борис Стависский ранее был совладельцем крупного федерального оператора «Фьюжен», чьи структуры долгое время работали в Липецке). СКК также претендовала на обслуживание школы №51, следует из конкурсной документации. Еще одну заявку на этот лот подавало ООО «Липецкая оптовая база».

По двум лотам на пять школ каждый документацию также оспорил индивидуальный предприниматель Захиджон Тожибаев, в последнее время часто подающий жалобы на различные торги в Черноземье. Он посчитал, что заказчик установил избыточное требование к стажу трудовых ресурсов и тем самым ограничил конкуренцию. Липецкое управление ФАС признало жалобы необоснованными.

В «Мастер провианте» рассказали „Ъ“, что ключевой особенностью новых торгов стало выделение в отдельные лоты школ, в пищеблоках которых по санитарным нормам нельзя работать на сырьевой продуктовой базе. «Ранее их равномерно распределяли между крупными учреждениями, которые могли обеспечить готовку не только для себя. Теперь они выделены отдельно, что позволяет снизить нагрузку на персонал: подготовленный к приготовлению продукт, например, почищенные вымытые овощи, для школ будут делать в специальном цеху»,— пояснили «Мастер провианте».

Там также отметили, что в этом году у компании среднее снижение цены на торгах оказалось меньше: «По некоторым лотам падение было сильнее, но по другим мы обошлись почти без понижения». В «Мастер провианте» заверили, что в любом случае качество питания не ухудшится, так как финансирование будет единое, а у оператора остались собственные складские и логистические мощности и прямые контракты со многими местными производителями продуктов. «Мы также присоединились к проекту „Агрегатор“, который позволяет наладить контакты с липецкими фермерами»,— добавили в компании.

Сергей Фролов из «Ника-плюс» не смог оперативно предоставить комментарий.

В мэрии пояснили, что основными критериями конкурсного отбора стали наличие у участников специалистов определенного уровня квалификации (повар не ниже четвертого разряда и специалист по технологии продукции и организации общественного питания со стажем работы не менее одного года), наличие аналогичного опыта, который подтверждался ранее исполненными контрактами «сопоставимого характера».

При этом, добавили в пресс-службе, по двум лотам на 15 школ компании также подтверждали «наличие на праве собственности или ином законном основании» оборудования и других материальных ресурсов — «комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, а также изотермических транспортных средств, обеспечивающих необходимые температурные режимы транспортировки пищевой продукции».

Власти считают преждевременными опасения в части снижения качества питания из-за падения цен на торгах. «Оба оператора являются региональными, имеют необходимый опыт оказания услуг питания в учреждениях соцсферы, напрямую сотрудничают с товаропроизводителями Липецкой области, что позволяет им нести меньшие расходы на приобретение продукции животного и растительного происхождения»,— рассказали в пресс-службе мэрии. Там апеллировали к опыту прошлых торгов, когда понижение тоже было значительным, но на качестве это не сказалось.

Александр Прытков