Школьников Липецка покормят с дисконтом

Местные компании «Ника-плюс» и «Мастер провиант» стали операторами питания в 48 школах Липецка, снизив начальную цену девяти контрактов на 27% со 167,9 до 122,4 млн руб. В течение первого полугодия «Ника-плюс» будет обслуживать 30 учреждений за 74,5 млн, а «Мастер провиант» — 18 за 47,9 млн. На торги заявлялись и другие участники, в том числе иногородние, которые готовы были «упасть» лишь на 7–25%. Победители заверяют, что останутся с прибылью благодаря прямым поставкам продуктов и собственным складам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэрия Липецка подвела итоги торгов на организацию горячего питания в 48 школах в первом полугодии 2023 года. Девять контрактов между собой поделили два местных поставщика — ООО «Ника плюс» и ООО «Мастер провиант». В целом они снизили цену на свои услуги на 45,6 млн руб., или на 27%,— со 167,9 до 122,4 млн.

Из 48 школ 30 будет обслуживать «Ника плюс». Компания получила пять контрактов, снизив их общую цену на 25,3 млн руб. (25%) — с 99,8 до 74,5 млн. «Мастер провианту» достались 18 школ через четыре контракта за 47,9 млн руб. Компания снизила цену с 68,2 млн, то есть на 20,3 млн (почти 30%).

На восемь конкурсов заявилось по пять компаний, на один — шесть. Названия претендентов с начала спецоперации в документации не раскрываются. Однако из нее следует, что все участники снижали цену. В зависимости от лота падение составляло от 7 до 30,5%. В большинстве случаев победители снижали цену больше всех, однако на одних торгах «Ника-плюс» предложила на 19% меньше, тогда как два ее конкурента — на 21,7% и 24,9%. Но ни один из них не занял и второго места.

В мэрии уточнили, что к компаниям предъявляются строгие требования: наличие соответствующего опыта (это подтверждено ранее исполненными аналогичными контрактами), оборудования, квалифицированных сотрудников и стажа работы.

«Ника-плюс» также будет полгода обслуживать еще четыре, а «Мастер провиант» три городские школы, которые имеют статус автономных и проводят торги самостоятельно. Общая начальная цена по восьми таким учреждениям составляет 36,7 млн руб., итоговая — 26,5 млн. В одной школе победило московское ООО «Столичная кулинарная компания» (СКК).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ника-плюс» зарегистрировано в Липецке в декабре 2021 года для подачи напитков. По итогам 2021 года выручка составила 27,5 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн. Директором и владельцем 50% долей является Сергей Фролов, другие 50% — у Лидии Фроловой. Господа Фроловы также контролируют еще две компании, зарегистрированные для подачи напитков,— ООО «Ника-Л» и ООО «Сервис-Л».

ООО «Мастер провиант» зарегистрировано в Липецке в марте 2015 года для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. По итогам 2021-го выручка составила 15,9 млн руб., чистая прибыль — 998 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем является Валерий Пешков.

Сергей Фролов не нашел времени поговорить с «Ъ-Черноземье».

В «Мастер провианте» рассказали, что, несмотря на значительное снижение начальной цены, работа оператора питания останется «на самом высоком уровне качества»: «У нас в Липецке есть собственные складские и логистические мощности, которые позволяют выстраивать практичные экономические цепочки при оказании услуг. Также у нашей компании прямые контракты со многими местными производителями продуктов, за счет чего мы избегаем дополнительных накруток от оптовых поставщиков».

Там добавили, что планируют закупить сразу на весь период действия контрактов ключевые долгосрочно хранящиеся продукты в январе, «когда стоимость сырья находится на одном из самых низких пороговых значений в году».

Ранее мэрия выбирала операторов на весь учебный год. Но в этом году городские власти ждали принятия областного закона, увеличивающего расценки на школьное питание. Так, для начальных классов цена одного приема пищи выросла с 50,7 до 62,57 руб. В итоге в сентябре-декабре проходили небольшие закупки у единственного поставщика. При этом власти ориентировались на уже работавших в школах операторов. В мэрии не исключили, что дальнейшие торги также будут по полугодиям.

В прошлый раз местным компаниям досталось лишь семь школ, а остальные — иногородним участникам: 26 учреждений обслуживало ООО «СКК», которое могло быть связано с некогда монополистом рынка группой «Фьюжен», а 15 получило ульяновское ООО «Мобилсвязь», структура ярославского Комбината социального питания. «Нику-плюс» тогда не допустили к торгам, а «Мастер провиант» получил одну школу.

Оба федеральных игрока вытеснили местные компании с рынка школьного питания Воронежа. По данным «Ъ-Черноземье», иногородние компании заявлялись и на новые торги по Липецку.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова уже встретилась с победителями и отметила, что им предстоит «непростая работа» — компании будут под «жесточайшим» контролем ведомства, педагогической, родительской и ученической общественности.

Предприниматели заверили чиновников, что могут позволить себе понижение цен, так как «работа в родном регионе позволяет рассчитывать на экономию и снижение транспортных издержек». «Этому же будет способствовать пользование продовольственным оптово-распределительным центром Липецка. Площадка представляет собой склад товаров от местных производителей, где операторы питания могут приобрести свежие качественные продукты без переплаты»,— добавили в мэрии.

Александр Прытков