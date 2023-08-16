С правом передачи

В арбитражных судах Черноземья рассматриваются сразу два дела о признании неправомерной передачи материалов налоговых проверок следственным органам для возбуждения уголовных дел о неуплате налогов ранее установленных сроков. В совокупности речь идет о 310 млн руб. Пока налогоплательщики оспаривают передачу материалов, следственные органы уже используют их для возбуждения и расследования уголовных дел. По мнению юристов, таким образом налоговики пытаются повысить собираемость налогов — впрочем, не всегда успешно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамбовские предприниматели не успевают отвечать на претензии налоговиков до встречи со следователем

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Тамбовские предприниматели не успевают отвечать на претензии налоговиков до встречи со следователем

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце июля с иском к УФНС России по Тамбовской области о признании незаконной передачи материалов налоговой проверки следственным органам обратилась в региональный арбитражный суд строительная компания ООО «Автодор-Тамбов». Иск уже принят к производству, предварительное заседание назначено на конец сентября. Тем временем по материалам проверки региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, управленец компании включил в налоговые декларации по НДС за 2017-2018 годы и первый квартал 2019-го заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Автодор-Тамбов» с контрагентами, а также не соответствующие действительности сведения по налогу на прибыль за 2017-2019 годы. Общая сумма якобы неуплаченных налогов — более 200 млн руб. По данным СМИ, фигурантом уголовного дела является гендиректор ООО «Автодор-Тамбов» Николай Кузнецов.

Еще одно похожее дело арбитражный суд рассматривал с декабря 2022-го, ответчиком снова выступило УФНС России по Тамбовской области. Налоговый орган установил неуплату строительной компанией ООО «Тамбовбизнесстрой» 110,7 млн руб. налогов (НДС и налог на прибыль), а также пени на 61 млн руб., и передал материалы в следственные органы. В ноябре 2022 года управление СКР по Тамбовской области возбудило на основании этих материалов уголовное дело о неуплате налогов. ООО «Тамбовбизнесстрой» сочло передачу материалов следствию неправомерной, так как на момент их направления у компании не было ни оснований, ни возможности возместить недоимку: первое требование налоговой по спорной сумме было удалено, а новое — отменено решением ФНС России. Суд установил, что со стороны «Тамбовбизнесстроя» не было допущено бездействия в виде неисполнения требования налоговиков в течение двух месяцев до дня истечения срока его исполнения, в связи с чем оснований направлять материалы проверки в следственные органы не было.

Налоговая подала апелляционную жалобу, в которой указала, что само по себе направление материалов налоговой проверки в следственные органы «не нарушает прав и законных интересов налогоплательщика в сфере экономической деятельности», поскольку не предрешает выводы следственных органов относительно вопроса о возбуждении уголовного дела и не возлагает на налогоплательщика каких-либо дополнительных обязанностей. В «Тамбовбизнесстрое», впрочем, сочли свои права нарушенными: факт возбуждения уголовного дела оказал негативное влияние на деятельность застройщика, а также на его отношения с контрагентами и покупателями. Кроме того, в рамках расследования имущество компании было арестовано. В результате апелляция поддержала решение первой инстанции, оставив его без изменений. В начале августа дело было направлено в суд кассационной инстанции по жалобе налоговиков.

В «Автодор-Тамбове», «Тамбовбизнесстрое» и УФНС России по Тамбовской области оперативно не ответили на запросы „Ъ“.

«Налогоплательщик обжалует действия управления по передаче материалов проверки в следственные органы при наличии введенных арбитражным судом обеспечительных мер в виде приостановки действия решения налоговой до вступления в силу судебных актов по делу. Данные действия управления, учитывая дальнейшее обжалование решения суда первой инстанции, направлены на попытку формирования положительной для фискальных органов судебной практики передачи материалов проверки в следственные органы после вступления решения налоговой в силу без учета приостановки исполнения решения арбитражным судом. Это, в конечном счете, направлено на повышение собираемости налогов»,— считает руководитель налоговой практики юридической компании «Центральный округ» Андрей Криулин.

Данная проблема, в основе которой лежит измененный с 2022 года порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, является весьма чувствительной для всего российского бизнеса, полагает управляющий партнер юридической компании «Рябых и партнеры» Михаил Рябых: «Возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям можно только на основании материалов проверок, проведенных налоговым органом. Однако НК РФ устанавливает сроки, по истечении которых эти материалы должны быть направлены в следственные органы. Разночтения вызваны п. 3 ст. 82 НК РФ, который устанавливает порядок информационного обмена налоговых органов и следственных органов и на который ссылаются в ФНС».

Порядок направления материалов регламентируется п. 3 ст. 32 НК РФ — не ранее, чем через 75 дней со дня вступления в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности. В свою очередь, ст. 101 НК РФ описывает порядок вступления в силу решения о привлечении к ответственности — «по истечении одного месяца со дня вручения». А ст. 101.2 НК РФ уточняет, что при его обжаловании в апелляции срок вступления в силу переносится на момент, когда свою позицию по нему выскажет вышестоящий орган. Тем не менее, на практике этот порядок нарушается, отмечал ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов. «В подобных случаях следствие ссылается на п. 3 ст. 82 НК РФ, согласно которому налоговые и следственные органы информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах “в порядке, определяемом по соглашению между ними”. Ст. 82 НК РФ об обмене информацией между налоговым органом и следствием не должна подменять порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, описанный в ст. 32 НК РФ»,— отмечал господин Титов со ссылкой на первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

Екатерина Мелостная, Мария Старикова