Голландская болезнь армянского драма

Продолжение укрепления армянского драма может негативно сказаться на конкурентоспособности экспорта этой страны и спровоцировать в ее экономике «голландскую болезнь» (когда бурный рост доходов одного сектора экономики вызывает усиление нацвалюты, негативно влияющее на развитие других отраслей), отмечается в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Поясним, что драм стал укрепляться после начала масштабного притока денег в Армению во втором квартале 2022 года (одно из последствий военной операции РФ на Украине). Этот процесс продолжается до сих пор. Чистый приток трансграничных переводов в прошлом году составил $2,6 млрд, или 13,2% ВВП страны. Для сравнения: в последние пять этот показатель составлял в среднем $665 млн, или 5,2% ВВП. По итогам июля драм в годовом выражении укрепился на 19,8% к доллару, на 21,7% к евро и на 32,4% к рублю.

В ЕАБР полагают, что чрезмерное предложение иностранной валюты может привести к негативным последствиям,— резкий рост доходов, вызванный притоком денег извне, создает спрос в неэкспортируемых отраслях (услуги и торговля) и стимулирует в них значительное увеличение зарплат. Роль секторов, ориентированных на экспорт, из-за укрепления нацвалюты при этом снижается.

Армянские предприниматели уже неоднократно обращались к властям страны с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего укрепления драма. Бизнес указывал на снижение конкурентоспособности местных компаний и ослабление их позиций на внешних рынках. Министр экономики Армении Ваан Керобян, однако, заявлял, что экспорт «не так уж плохо себя чувствует», и подчеркивал, что именно укрепление нацвалюты сыграло ключевую роль в обуздании инфляции (сейчас она, впрочем, уже сменилась дефляцией). В начале этого года власти наконец признали наличие проблемы и пообещали помочь наиболее пострадавшим отраслям субсидиями из бюджета.

По прогнозу ЕАБР, к концу 2023 года доллар будет стоить около 397 драмов — дороже, чем сейчас (см. график), но все еще заметно дешевле, чем в начале 2022 года (482 драма за доллар). Базовый сценарий аналитиков предполагает некоторое ослабление нацвалюты после частичного возвращения приехавших из РФ лиц, прохождения пика туристической активности и стабилизации объемов экспорта.

Кристина Боровикова