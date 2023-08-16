«Соленис» не достиг срока давности

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения по результатам спора производителя химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» с госорганами. Компания требовала понудить Росреестр зарегистрировать договор капитализированной аренды цеха на ФКП «Пермский пороховой завод», а Росимущество добивалось, чтобы химики покинули территорию завода. Претензии к ЗАО высказала и прокуратура. В результате суд решил, что «Соленис» находится на пороховом заводе незаконно с 1997 года. Он посчитал, что допсоглашение к договору, которое продлевало его действие до 30 лет, не было согласовано с федеральными органами власти. При этом ссылки ЗАО на пропуск срока давности суд счел бездоказательными. Экс­перты говорят, что новая практика надзорных органов дает возможность пересматривать любые сделки независимо от времени их совершения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

События, правомерность которых в итоге стала предметом спора в арбитраже, произошли в середине 90-х годов. В 1995 году ФГУП «Пермский завод им. Кирова», МУП «Водоканал» и «Штокхаузен ГмбХ» подписали учредительный договор о создании ЗАО «Компания „Москва-Штокхаузен-Пермь“» с производственной площадкой в одном из цехов порохового завода. В уставный капитал ЗАО пермский завод передал здание площадью чуть больше 22 тыс. кв. м и производство акриламида. В том же году комитет по имуществу Пермской области разрешил передать его в качестве вклада в общество сроком на 10 лет. Этому предшествовало получение разрешений у Госкомимущества и Госкомоборонпрома. В апреле 1997 года стороны заключили договор капитализированной аренды имущества на указанный срок – 10 лет. В июне того же года стороны договорились внести в учредительный договор изменения, увеличив срок капитализированной аренды до 30 лет. Согласие на изменения документа выдал комитет по управлению имуществом области.

ЗАО «Компания „Москва-Штокхаузен-Пермь“» было переименовано в «Соленис Технолоджис МСП», а Пермский пороховой завод вышел из числа совладельцев предприятия, передав акции «Перм­энерго». Экс-руководители завода говорят, что это позволило погасить долги предприятия в сумме около 240 млн руб. Сегодня ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и Гознака. Продукция компании также применяется в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Чистая прибыль предприятия по итогам 2013 года превысила 213 млн руб., выручка 2,7 млрд руб. Сейчас компания входит в состав международного холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equit.

В 2021 году ЗАО обратилось с иском к Росреестру с требованием обязать ведомство провести регистрацию договора со всеми допсоглашениями. Из документов суда следует, что ранее Росреестр приостановил госрегистрацию права «Солениса» на имущество, а затем вообще отказал в регистрации. К процессу были привлечены Росимущество и прокуратура. Агентство по управлению имуществом в итоге направило встречный иск, настаивая, что договор является незаключенным, поэтому ЗАО должно покинуть территорию порохового завода. В подтверждение своей позиции истец заявил, что реальная площадь здания больше на 2 тыс. м, чем указано в договоре, кроме того, соглашение не прошло госрегистрацию. По версии Росимущества, стороны в 1997 году закрыли взаимные обязательства по договору, поэтому его действие прекратилось.

Несколько иную позицию, но не в пользу «Солениса» заняла прокуратура. По мнению надзорного органа, договоры, а также изменения к ним, начиная с июня 1997 года, являются ничтожными. Как считает прокуратура, эти документы не согласовывались уполномоченными органами федеральной власти, поэтому сейчас ЗАО использует имущество незаконно. «Соленис», в свою очередь, настаивал, что правомерно ведет работу на территории ППЗ и использует спорное имущество. В качестве одного из оснований для отказа в иске компания указывала пропуск срока исковой давности. Химики отмечали, что с 1997 года уполномоченные органы не могли не знать, кто арендует площади на оборонном предприятии.

В итоге суд частично согласился с позицией надзорного органа. Как указано в решении, договор о продлении срока капитализированной аренды до 30 лет «был заключен в отсутствие соблюдения процедуры согласования вопроса распоряжения федеральным имуществом». При этом решение комитета по управлению государственным имуществом Пермской области об одобрении сделки принималось без согласования с Госкомимуществом и Госкомоборонпромом. Таким образом, были нарушены публичные интересы. Доводы ЗАО «Соленис Технолоджис» о пропуске срока исковой давности суд отверг. Как указано в решении, о нарушении прав органы власти узнали только в августе 2021 года.

Согласно решению, в случае его вступления в законную силу ЗАО должно освободить спорное имущество в течение шести месяцев. Решение не вступило в законную силу и может быть оспорено в вышестоящей инстанции.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что в подобных спорах госорганы часто ссылаются на отсутствие соблюдения процедуры согласования. «С формальной точки зрения это обстоятельство действительно подтверждается. По каким причинам процедура согласования не проводилась до конца, на текущий момент уже сложно установить»,— говорит эксперт. При этом адвокат вспоминает, что ранее судебная практика шла по пути, когда Российская Федерация узнает о факте сделки по итогам осведомленности одного из госорганов.

«Сейчас появился тренд на фактически отмену необходимости соблюдения исковой давности для государства, поскольку прокуратура ссылается на осведомленность о нарушении с момента проверки, которая может инициироваться и проводиться в любое время,— считает господин Шицле.— В результате формирования такой практики прокуратура стала обращаться с исками о пересмотре результатов приватизации, заключения сделок с перспективой на 30 лет назад, в результате бизнес не может уже восстановить хронологию событий и документацию. Это опасное явление, поскольку фактически подобная практика ведет к возможности пересмотра любых сделок вне зависимости от периодов, когда они были заключены».

Дмитрий Астахов