Депутат рады: три арестованные компании «Татнефти» передали «Укрнафте»

Кабинет министров Украины передал «Укрнафте» три арестованные компании, которые принадлежали «Татнефти», сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram. Он опубликовал приложение к распоряжению кабмина и уточнил, что речь идет о компаниях «Полтава-капитал», «Харьков-капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина».

По словам господина Гончаренко, переданные «Укрнафте» компании владеют автозаправочными станциями и другим движимым и недвижимым имуществом. Он заявил, что, согласно пояснительной записке к распоряжению, компании изначально планировалось передать «Нафтогазу», но впоследствии кабмин передумал.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии активов России и ее резидентов. Об аресте активов «Татнефти» на Украине на сумму около $68 млн сообщили в конце мая 2022 года. В течение 2022–2023 годов на Украине арестовали корпоративные права и недвижимое имущество, в частности, принадлежавшие «Роснефти», «Росатому», «Газпрому», «Ростеху», «Русалу» и «Группе ГМС».

Эрдни Кагалтынов