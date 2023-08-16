Суд разобрался в трудностях перевода

Арбитражные суды обязали МВД по Башкирии выплатить 11,5 млн руб. предпринимателю Лейле Багировой за перевод материалов уголовного дела с русского языка на узбекский. По условиям контракта, подписанного в 2021 году, за одну страницу текста госпоже Багировой полагалось максимум 400 руб. По итогам выполнения работ переводчица выставила МВД счет на 14 млн руб., но получила только 2,5 млн руб. В министерстве посчитали, что в документах часто встречались повторы. Юристы полагают, что решения судов обоснованны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МВД по Башкирии не смогло парировать доводам контрагента

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ МВД по Башкирии не смогло парировать доводам контрагента

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

МВД по Башкирии не удается избежать выплаты 11,5 млн руб. переводчице Лейле Багировой. Арбитражный суд Уральского округа, куда министерство обращалось, чтобы отменить решения предыдущих судебных инстанций, не нашел причин для удовлетворения ее жалобы.

Как следует из материалов суда, в 2021 году стороны заключили договор, по условиям которого Лейла Багирова обязалась перевести с русского на узбекский язык документы из уголовного дела. МВД, по данным «Ъ-Уфа», расследовало нарушения миграционного законодательства и подделку документов. Предельная стоимость перевода одной страницы текста объемом 1,8 тыс. знаков была установлена в размере 400 руб. Согласно акту выполненных работ, подписанному сторонами без замечаний, Лейла Багирова перевела постановления о привлечении в качестве обвиняемого (24,2 тыс. знаков с пробелами), постановления об удовлетворении ходатайств (12,3 тыс. знаков с пробелами), некие уведомления (1,3 тыс. знаков с пробелами) и обвинительное заключение с приложениями (63,1 млн знаков с пробелами). За эту работу госпожа Багирова выставила МВД счет на 14 млн руб. (по 400 руб. за 1,8 тыс. знаков), из которых заказчик выплатил ей только около 2,5 млн руб.

Стоит отметить, что, согласно материалам дела, контракт был заключен позже, чем подписан акт выполненных работ: первый документ датирован 24 ноября 2021 года, а второй — 14 октября того же года.

Переводчица, не получив полной оплаты, направила претензию, которая осталась без удовлетворения, а затем обратилась в суд.

Представитель МВД по Башкирии в суде заявил, что при подсчете окончательного количества подлежащих оплате печатных знаков были исключены повторяющиеся абзацы текста. Поэтому подрядчику был оплачен перевод 11,2 млн знаков, или 6,2 тыс. страниц. При расчете 400 руб. за страницу общая стоимость работ составляет около 2,5 млн руб., пояснил представитель министерства.

Арбитражный суд Башкирии, а затем Восемнадцатый арбитражный апелляционный установили, что работа была выполнена Лилией Багировой надлежащим образом, а размер платы рассчитан ею правильно.

В кассационной инстанции представитель министерства заявлял, что поскольку спорные правоотношения регламентируются уголовно-процессуальным законодательством, спор должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. По мнению кассатора, суды не приняли во внимание предоставленный им расчет стоимости выполненных услуг, а акт приемки был подписан неуполномоченным лицом.

Арбитражный суд Уральского округа отметил, что спор носит экономический характер, поэтому может рассматриваться в арбитражных судах. Представленные истцом доказательства он счел достаточными для удовлетворения иска, а заявление МВД о том, что акт подписало неуполномоченное лицо, отклонил: министерство не оглашало этот довод в нижестоящих инстанциях.

Собеседник «Ъ-Уфа» в МВД по Башкирии сообщил, что министерство намерено подать жалобу в ВС РФ, так как нижестоящие суды не исследовали правильность расчетов стоимости услуг.

Найти контакты Лейлы Багировой вчера не удалось.

Привлеченный к разбирательству в качестве третьего лица Агасеф Амиров (один из переводчиков, помогавших госпоже Багировой) сообщил «Ъ-Уфа», что МВД уже перечислило истцу требуемую сумму. «Министерство грубо нарушило условия контракта, изменив алгоритм подсчета стоимости услуг. Над переводом работали специалисты с высшим образованием и учеными степенями, вопросов к качеству у заказчика не возникало»,— подчеркнул господин Амиров.

По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, вероятность того, что постановление кассационного суда может быть отменено, равна нулю. Нижестоящие суды и кассация установили, что услуги были выполнены согласно обозначенным и согласованным в контракте условиям. Издержки МВД являются процессуальными и оценены судами как соразмерные в рассмотрении такого рода дел, отмечает юрист.

С ним согласен адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

«Доводы МВД о том, что часть текста повторяется, не могут иметь под собой правовых оснований для пересмотра фактически установленной суммы в контракте, так как повторение текста не равно снижению ценности фактически оказанной услуги — это нужно было обсуждать в теле самого контракта»,— полагает юрист.

Наталья Балыкова