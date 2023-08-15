Лесной фонд Ленобласти увеличился почти на 6 тыс. гектаров

С начала текущего сезона на землях лесного фонда Ленинградской области высажено 5,8 тысяч гектаров лесов, план по искусственному лесовосстановлению выполнен почти на 90%. Об этом 15 августа сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснил зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко, на 2023 год нацпроектом «Экология» отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений для Ленинградской области запланировано на уровне 88,4%. «Но уже сегодня, благодаря системной работе лесного комплекса региона можно говорить, что план будет выполнен более чем на 100%»,— отметил господин Малащенко.

«Ъ-СПб» писал, что запрет на посещение лесов в Ленобласти отменили в середине июля. До этого он действовал в регионе из-за высокого «градуса» пожароопасности. При этом разжигать костры в областных лесах по-прежнему запрещено.

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