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Коммерсантъ FM
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Кандидат в губернаторы Алтайского края от «Новых людей» снялся с выборов

Избирательная комиссия Алтайского края аннулировала регистрацию кандидата от партии «Новые люди» Владислава Вакаева на выборах главы региона, сообщили в комиссии. Решение принято по заявлению самого господина Вакаева.

Владислав Вакаев

Владислав Вакаев

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Владислав Вакаев

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Считаю, что нужно поддержать команду Виктора Петровича Томенко (действующий губернатор, баллотирующийся на второй срок от "Единой России".— “Ъ”), которая показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края. Уверен, нам удастся сделать еще больше в важном деле создания комфортной среды для жизни жителей наших городов и сел»,— объяснил господин Вакаев это решение в своем Telegram-канале.

Самоотвод кандидата оказался неожиданным даже для регионального отделения «Новых людей», представители которого узнали об этом из СМИ. В распространенном ячейкой заявлении указывается, что «таким поступком Владислав Вакаев предал не только партию, но и людей, которые его поддерживали». «Приносим искренние извинения всем, кто хотел поддержать "Новых людей" на выборах губернатора Алтайского края»,— говорится в сообщении партийцев, размещенном в соцсетях.

Борьбу за пост губернатора Алтайского края помимо господина Томенко продолжают депутаты законодательного собрания региона Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Елена Хрусталева (Партия пенсионеров). Выдвиженец КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова не смогла собрать нужное число подписей для преодоления муниципального фильтра. По аналогичной причине с дистанции сошли представители «Зелёных» и «Зелёной альтернативы» Владимир Кириллов и Виктор Нагайцев.

Валерий Лавский, Новосибирск

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