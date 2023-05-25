Свердловские власти будут платить до 100 тысяч рублей за сообщения о поджигателях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о денежных выплатах волонтерам за помощь в тушении возгораний, а также за сообщение достоверной информации о виновниках пожаров, сообщили в Telegram-канале регионального правительства. За помощь в ликвидации пожаров можно получить до двух тыс. руб в день, а за сообщения о поджигателях — от 50 до 100 тыс. руб.

По данным администрации, выплата волонтерам при участии до четырех часов составит 50 руб. в час, более четырех — 100 руб. в час. Однако, человек может получить не более двух тыс. руб. в сутки. За предоставление информации о поджигателях будет выплачиваться 50 тыс. руб., за помощь в задержании граждане могут выплатить 100 тыс. руб.

Для получения выплаты за помощь в ликвидации пожаров волонтерам необходимо обращаться в министерство природы региона. Данные виновников пожаров нужно сообщать в правоохранительные органы. Выплаты происходят в случае предоставления достоверной информации.

В Тюменской области выплаты за предоставление данных о поджигателях ввели с начала апреля. Тюменцам обещают 40 тыс. за достоверную информацию и 50 тыс. за помощь в задержании.

Полина Хабарова

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