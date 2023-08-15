Anadolu: в Турции задержана жена куратора убийства посла Карлова

Сотрудники Главного управления по борьбе с терроризмом Турции задержали супругу куратора исполнителя убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает государственное агентство Anadolu. О задержании фигуранта дела об убийстве господина Карлова ранее сегодня, 15 августа, сообщила газета Hurriyet.

По информации агентства, задержанную зовут Аише Согют, она является супругой бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связям Турции Шахина Согюта. По версии следствия, он курировал действия бывшего полицейского Мерта Алтынташа по нападению на господина Карлова в 2016 году. Мерт Алтынташ был ликвидирован на месте преступления. Аише Согют ранее была заочно приговорена к девяти годам тюремного заключения «за причастность к террористической организации Фетуллаха Гюлена» (FETO) и объявлена в розыск.

Отмечается, что в ходе обыска в квартире, где была задержана Аише Согют, сотрудники правоохранительных органов изъяли телефон, сим-карты и электронные носители.

По итогам расследования убийства господина Карлова, республиканская прокуратура Анкары пришла к выводу, что Шахин Согют передал исполнителю график мероприятий с участием российского посла. Утверждается, что в телефоне Шахина Согюта было обнаружено видео с Фетуллахом Гюленом, а также программа для зашифрованной переписки с другими членами FETO. В 2021 году Шахин Согют был приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима за «попытку свержения конституционного строя» и «предумышленное убийство в террористических целях».

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Покушение произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». При входе в Центр современного искусства, где проходила выставка, 22-летний Мерт Алтынташ предъявил удостоверение полицейского, которое сохранил после увольнения. От службы в правоохранительных органах его освободили по подозрению в причастности к попытке государственного переворота.

Судебный вердикт по делу об убийстве Андрея Карлова огласили в марте 2021 года. К пожизненному заключению были приговорены пять человек, еще восемь получили от 5 до 15 лет тюрьмы, шесть обвиняемых были оправданы. Дела фигурантов, находящихся в бегах, выделили в отдельное производство.

Эрдни Кагалтынов