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Коммерсантъ FM
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Hurriyet: в Турции задержали нового фигуранта дела об убийстве посла Карлова

Турецкие спецслужбы задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. По данным газеты Hurriyet, под стражу взята супруга знакомого Мевлюта Мерта Алтынташа, бывшего полицейского, который совершил нападение на господина Карлова в 2016 году и был ликвидирован на месте преступления.

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что женщина является членом FETO — организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая считается в Турции террористической. Полное имя женщины и ее супруга, который, как утверждается, был знаком с убийцей господина Карлова, не уточняется. Указаны лишь их инициалы — А. С. и Ш. С. соответственно. Операция по задержанию женщины была проведена в Стамбуле. Другие подробности газета не приводит.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Покушение произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами турок».

По данным турецких силовых структур, теракт осуществил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. При входе в Центр современного искусства, где проходила выставка, он предъявил удостоверение полицейского, которое сохранил после увольнения. От службы в правоохранительных органов его освободили по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. Стрелявший был ликвидирован службой безопасности на месте.

Судебный вердикт по делу об убийстве Андрея Карлова огласили в марте 2021 года. К пожизненному заключению были приговорены пять человек, еще восемь получили от 5 до 15 лет тюрьмы, шесть обвиняемых были оправданы. Дела остальных фигурантов выделили в отдельное производство.

Подробнее об убийстве посла — в материале «Ъ» «Посол России убит на глазах всей Турции».

Милена Костерева

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