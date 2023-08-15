Полиция в Пензе изъяла 50 тонн контрафактной бытовой химии

Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали четверых жителей Пензы по подозрению в незаконном использовании товарных знаков (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Как сообщила пресс-служба федерального ведомства, оперативные мероприятия проводились совместно с коллегами из региона.

Подозреваемые оборудовали цех в одном из складских помещений, утверждают в полиции. После производства товар распространялся под известным мировым брендом в разных регионах России.

В ходе обысков силовики конфисковали 50 тонн готовой бытовой химии, а также задержали двоих граждан среднеазиатских республик. В отношении последних составлены административные протоколы о нарушении режима пребывания на территории РФ, суд решил выдворить их из страны. Следственный комитет возбудил дело по факту организации незаконной миграции (ст. 322 УК РФ).

В отношении подозреваемых в производстве контрафактной продукции суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Никита Маркелов, Саратов