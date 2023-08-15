На заводе «Микрон» в Великих Луках установили памятник Сталину

Представители фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» открыли на территории завода «Микрон» в городе Великие Луки памятник генсеку СССР Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» заместитель гендиректора фонда, режиссер документального кино Владимир Паршиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Владимира Лепехина в Telegram Фото: страница Владимира Лепехина в Telegram

«Высота памятника составляет восемь метров, его проект создал скульптор Михаил Красильников еще четыре года назад. Предполагалось, что памятник установим в Волгограде, но из-за позиции региональных властей реализовать не получилось. Сегодня, спустя три года поисков, смогли установить памятник на территории завода "Микрон"»,— сказал господин Паршиков.

Заместитель гендиректора фонда заявил, что «Русский витязь» рассматривал возможность установить памятник в Московской области и Воронеже, но местные власти не согласовывали проект. Памятник установлен перед центральным входом на предприятие.

Памятник Иосифу Сталину установлен в Великих Луках в рамках проекта фонда под названием «Генералиссимус Победы». «Памятник великому гуманисту И.В. Сталину — наши чаяния, отлитые в бронзе»,— говорится в анонсе мероприятия по открытию памятника на сайте фонда. На следующем этапе реализации проекта «Русский витязь» планирует открыть памятник Иосифу Сталину в селе Туруханск в Красноярском крае, последнем месте ссылки бывшего руководителя СССР.

Эрдни Кагалтынов