Первым резидентом новой площадки ОЭЗ на Парнасе станет станкозавод «Форт»

Собственником 51% акций недавно созданного ООО «Станкостроительный завод "Форт"» стала владелица группы «Балтийская промышленная компания» (БПК) Диана Каледина. Оставшимися 49% владеет предприниматель Андрей Жуков. Об этом со ссылкой на материалы «Контур.Фокус» 14 августа сообщает «Деловой Петербург».

По данным издания, компания была создана для управления проектом строительства и оснащения станкостроительного завода на территории будущей площадки «Парнас» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт–Петербург». В настоящий момент, уточняет «ДП», промышленный блок городского правительства проводит работу по согласованию с Минэкономразвития РФ параметров развития ОЭЗ с участием в ней на правах резидента завода «Форт».

В БПК уточнили, что для строительства завода потребуется 9-10 га. Площадь производственных и технических зданий и сооружений должна составить не менее 71 тыс. кв. метров. Предполагается, что выход на стройплощадку для подготовки основы проектно–изыскательных работ состоится уже в этом году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что соглашение о реализации проекта строительства на Парнасе производства тяжелого металлорежущего оборудования было подписано «Балтийской промышленной компанией» на полях ПМЭФ-2023. Тогда же стало известно, что инвестиции в проект составят более 7 млрд рублей.

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