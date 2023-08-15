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Нарышкин: здоровому человеку страшно в Европе из-за количества извращений

В наши дни здоровому человеку бывает страшно приезжать в Европу из-за распространенных там извращений, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозефа Борреля, сравнившего Европу с цветущим садом, а остальной мир — с джунглями.

Господин Нарышкин вспомнил об этом во время выступления в ходе XI Московской конференции по международной безопасности. О каких извращениях в странах Европы идет речь, он говорить не стал. Он счел слова господина Борреля примером «глубокой укорененности расистских, неоколониальных подходов в евроатлантической элите».

«Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу — такое количеств разного рода извращений там расплодилось. Высказывание Борреля — это прекрасная иллюстрация глубокой укорененности расистских, неоколониальных подходов в евроатлантической элите. В последнее время европейские и американские лидеры стремятся создать у бывших колоний иллюзию, будто мрачная страница истории перевернута. Раздаются даже призывы к частичному признанию преступлений колониального прошлого»,— убежден глава СВР.

В октябре 2022 года Жозеф Боррель, выступая на испанском форуме Ла-Тоха, сравнил Европу с садом, в котором сочетаются политическая свобода, экономическое процветание и стремление к социальному равенству. По его словам, остальная часть мира «не является садом», а большая ее часть — «это джунгли, и джунгли могут вторгнуться в сад». Дипломат в том же месяце извинился за свои словам и сказал, что под «джунглями» подразумевал страны, которые используют силу, запугивание и шантаж, а их поведение противоречит международным нормам.

Лаура Кеффер

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