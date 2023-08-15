Свердловская прокуратура ввела надзорное сопровождение на ЖК, которые строит ПИК

Свердловская прокуратура заявила, что ведет надзорное сопровождение в отношении домов, которые строит федеральный застройщик ПИК в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, речь идет о сопровождение строек на ул. Космонавтов, 11 и в границах улиц Луганской – Саввы Белых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры в корпусах 3.1, 3.2 ЖК «Космонавтов 11» застройщика «ПИК-Урал» завершены работы по чистовой отделке жилых помещений, организована их приемка собственниками недвижимого имущества. Так, с декабря 2022 года по июль 2023 года гражданам передано 1175 квартир. В прокуратуре подчеркнули, что несмотря на получение разрешения на ввод, жилье собственникам длительное время не передавали. «Завершено строительство корпуса 4.1, 17 июля получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется передача квартир гражданам»,— прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что ПИК переносил сроки сдачи дома в своем первом жилом комплексе в Екатеринбурге «Космонавтов, 11». Дольщики также жаловались на не заселение в корпуса.

«Ъ-Урал» запросил комментарий в пресс-службе застройщика «ПИК».

По данным прокуратуры надзорное сопровождение также осуществляется и по проекту АО «Желдорипотека» на ул. Коуровская, 13 ЖК «Симфония». Весной на дочернюю структуру РЖД — АО «Желдорипотека» было подано заявление о банкротстве из-за строительства данного жилого комплекса, но позже суд вернул исковое заявление.

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