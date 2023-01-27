ПИК на полгода перенес сдачу дома в Екатеринбурге

Федеральный застройщик ПИК перенес сроки сдачи дома в своем первом жилом комплексе в Екатеринбурге «Космонавтов, 11». Как рассказали «Ъ-Урал» владельцы квартир одной из очередей, девелопер поменял проектную декларацию: ранее корпус 4.1 должны были сдать до 28 февраля, новый срок — до 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе ПИКа, строительство корпуса 4.1 находится на финальном этапе. «На завершение отделочных работ и сдачу инженерных систем нам потребуется чуть больше времени, так как для нас крайне важно, чтобы качество проектов соответствовало установленным стандартам ПИК. До конца июля жители получат уведомления о старте выдачи ключей, а после — смогут заселиться в новые квартиры»,— рассказали в компании.

Кроме того, дольщики пожаловались, что корпус 3.1 заселен не до конца. В компании пояснили, что там идет выдача ключей.

Как ранее писал «Ъ», по закону о долевом строительстве (214-ФЗ) за срыв сроков сдачи жилья более чем на шесть месяцев дольщики могут потребовать компенсации. Сумма формируется исходя из ставки рефинансирования ЦБ в размере 1/150 для физических лиц и 1/300 для юридических лиц за каждый день просрочки. В марте прошлого года правительство опубликовало постановление, где указано, что застройщики освобождаются от уплаты неустоек в пользу граждан по договорам долевого участия (ДДУ), а по уже предъявленным к исполнению требованиям предоставляется отсрочка.

Помимо ЖК «Космонавтов, 11» ПИК реализует в Екатеринбурге еще два жилых проекта: «Исеть парк» и «Утес».

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Мария Игнатова