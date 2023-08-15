«Новые люди» назвали предательством отказ кандидата в губернаторы от участия в выборах

Реготделение «Новых людей» в Алтайском крае осудило решение кандидата от партии Владислава Вакаева отказаться от участия в выборах губернатора. Как следует из заявления партии, это решение кандидат принял единолично, о нем партийцы узнали из СМИ.

«Считаем, что таким поступком Владислав Вакаев предал не только партию, но и людей, которые его поддерживали. Поддержка жителей Алтайского края уже помогла нам одержать немало побед в нашем регионе. С такой же мотивацией мы шли на выборы главы Алтайского края. Приносим искренние извинения всем, кто хотел поддержать «Новых людей» на выборах губернатора Алтайского края»,– заявили в партии.

Владислав Вакаев, говоря о своем решении, сообщил о намерении поддержать на выборах действующего губернатора Виктора Томенко, который баллотируется на второй срок от «Единой России».

Владислав Вакаев был единственным кандидатом от «Новых людей» в шести кампаниях по выборам глав сибирских регионов, которые идут в настоящее время. Он работает директором Фонда имущества Алтайского края.

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Оксана Павлова