Кандидат «Новых людей» выбыл из губернаторской гонки в Алтайском крае

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Вакаев отказался от участия в выборах губернатора Алтайского края. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, заявив о поддержке действующего губернатора Виктора Томенко, который баллотируется на второй срок от «Единой России».

«Последние несколько лет я занимаюсь реализацией четкой и понятной миссии — созданием современных и комфортных общественных пространств. Многое удалось сделать в этом направлении. Вижу, как эта миссия системно и последовательно реализуется в нашем крае: смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города. Вот почему считаю, что нужно поддержать команду Виктора Петровича Томенко»,— пояснил господин Вакаев.

Владислав Вакаев был единственным кандидатом от «Новых людей» в шести кампаниях по выборам глав сибирских регионов, которые идут в настоящее время. Он работает директором Фонда имущества Алтайского края. По данным ГАС «Выборы» 20 млн руб. в его избирательный фонд направило АНО «ЦСИ И РГИ». По данным регионального отделения КПРФ, при прохождении муниципального фильтра для регистрации в качестве кандидата господин Вакаев заручился поддержкой 463 муниципальных депутатов-единороссов (всего было сдано 527 подписей).

Таким образом, в избирательной кампании в Алтайском крае осталось пять участников. Помимо Виктора Томенко, это депутаты законодательного собрания региона Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Елена Хрусталева (Партия пенсионеров).

Напомним, в Омской области «Новые люди» также не стали выдвигать своего кандидата на губернаторских выборах, поддержав врио руководителя региона, единоросса Виталия Хоценко.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский