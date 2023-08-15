В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания спецоперации

В Крыму не будут вводить курортный сбор до завершения специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«До тех пор пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также отметил необходимость оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее.

«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее»,— подчеркнул господин Аксенов.

По словам губернатора, власти Крыма ждут окончания курортного сезона, чтобы проанализировать работу предприятий туротрасли в нынешнем году, по итогам которого возможна проработка дополнительных мер поддержки местных отельеров.

Напомним, Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края были включены в пилотный проект налогового эксперимента по введению курортного сбора в размере 100 руб. в день, который собирались реализовать с мая 2018 года. Однако власти полуострова неоднократно переносили его, объясняя это отсутствием механизма взимания сбора и неготовностью к нему местного турбизнеса. Затем в правительстве республики ссылались на экономические проблемы в связи с пандемией COVID-19.

Александр Дремлюгин, Симферополь