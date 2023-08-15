В Воронеже компания «Святогор» продает котельную из-за долгов перед структурой «Газпрома»

Из-за долгов перед «Газпром межрегионгаз Воронеж» компания «Святогор» продает котельную, питающую 40 жилых домов в воронежском микрорайоне Процессор, БСМП №10 и объект Минобороны РФ. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем telegram-канале, не раскрывая сумму потенциальной сделки.

По словам градоначальника, из-за накопившейся задолженности (по данным на начало июня, она составляла почти 90 млн руб.) поставщик ресурса «вынужден» вести претензионную работу и должен был 16 августа приостановить подачу газа в котельную и тем самым оставить без горячей воды несколько тысяч горожан. Чтобы этого не произошло, господин Кстенин согласовал с гендиректором структуры «Газпрома» Константином Зубаревым «компромиссное решение».

«Компания продаст активы другому собственнику, который готов оперативно погасить задолженность и эксплуатировать источник теплоснабжения. Этот процесс стартовал, формируются необходимые документы. Будем ускорять процедуры»,— рассказал мэр и добавил, что подача газа на котельную продолжится.

По словам господина Кстенина, если сделка не состоится, муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» «подхватит объект» и обеспечит его эксплуатацию зимой.

О наличии задолженностей у «Святогора» местная структура «Газпрома» сообщает, как минимум, с 2019 года. В 2021-м она даже грозила эксплуататору котельной банкротством.

«Газпром газораспределение Воронеж» поставляет газ покупателям Воронежской области, собирает платежи, управляет режимами газоснабжения, реализует отраслевую программу внедрения автоматизированной системы коммерческого учета газа по региону. По данным «СПАРК-Интерфакс», за первый квартал 2023 года выручка компании составила 2,1 млрд руб. (за первый квартал 2022-го — 1,8 млрд руб.), чистая прибыль — 477,9 млн руб. (446,3 млн руб.).

Алина Морозова

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